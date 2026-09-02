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Constructeurs

Hongqi se structure en France sous la direction de Julien Gautherot 

Publié le 2 septembre 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Après avoir participé au développement du réseau Maxus, Julien Gautherot prend la direction de Hongqi en France. Il aura pour mission de structurer le réseau et de préparer l’arrivée des premiers modèles de la marque chinoise de luxe. 
Julien Gautherot, directeur France de Hongqi
Julien Gautherot, directeur France de Hongqi. ©Compte LinkedIn de Julien Gautherot

Auparavant spécialisé dans le développement du réseau chez Maxus, Julien Gautherot prend désormais la direction de Hongqi en France. Il aura pour objectif de lancer et développer dans l’Hexagone la marque chinoise de luxe.

 

"Hongqi possède une histoire, une identité et un savoir-faire uniques. Notre ambition sera désormais de les faire découvrir au marché français et de construire, étape après étape, les fondations d’un développement solide et durable", s’enthousiasme dans un post LinkedIn Julien Gautherot.

 

Car East France cherche des concessionnaires pour Hongqi

 

Ce dernier aura pour mission de monter le réseau et développer les partenariats avec les investisseurs en vue de la commercialisation des premiers modèles de la marque "dans les prochains mois". Rappelons que Hongqi est une marque importée dans l'Hexagone par l’entreprise Car East France, à l'instar de Maxus.

 

Pour Julien Gautherot, ces nouvelles fonctions s’inscrivent dans la continuité de sa carrière au sein de l’importateur, où il occupait le poste de directeur du développement de la marque chinoise spécialisée dans les utilitaires électriques. Il a intégré Car East France en septembre 2023.

 

La marque de véhicules de luxe Hongqi souhaite s'implanter en France

 

Avant de travailler dans l’automobile, Julien Gautherot a réalisé une grande partie de sa carrière au sein de la branche horlogerie du groupe Galeries Lafayette, Royal Quartz, en tant que directeur Travel Retail, puis directeur des concepts et du Travel Retail pour Louis Pion et Royal Quartz Paris. Il rejoint ensuite l’entreprise Franchise de l’Ouest, où il occupe la fonction de directeur retail et du développement de 2021 à 2023.

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