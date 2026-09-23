Leasing social : déjà 34 000 commandes depuis juillet 2026

En pleine crise des prix du carburant, la troisième édition du leasing social fait un carton. En effet, le ministre de l’Économie et des Finances, Roland Lescure, s’est réjoui que le dispositif ait déjà enregistré 34 000 demandes.

"Le leasing social a désormais convaincu dans sa troisième lignée : 50 000 véhicules il y a deux ans, 50 000 l’année dernière, on a ouvert la nouvelle édition et 34 000 demandes ont d’ores et déjà été enregistrées", s’est réjoui le ministre. "Nous permettons à nos concitoyens de passer à l’électrique", s’est-il félicité.

L’annonce est issue de la présentation des mesures d’aides et de soutien dans le cadre de la hausse des prix du carburant, résultant du conflit au Moyen-Orient. Pour rappel, comme dans le cadre de la précédente édition, le leasing social vise 50 000 dossiers. Cette annonce corrobore celle du ministère de l'Énergie du 3 septembre 2026, qui établissait le nombre à 30 000 demandes. En août 2026, les véhicules électriques ont représenté 38,3 % des immatriculations, soit 36 159 unités.

Une influence de la hausse des prix à la pompe

Rappelons que la précédente édition aura pris du temps avant d’atteindre son objectif. En effet, lors de la deuxième édition, trois mois se sont écoulés avant d’atteindre les 50 000 bénéficiaires, contre six semaines pour la précédente édition. Le leasing social 2026, quant à lui, a débuté le 16 juillet au matin. Sans doute que l’explosion des prix à la pompe a eu une influence sur le nombre d’inscriptions au dispositif.

Le leasing social permet aux ménages modestes de louer pour trois ans minimum un véhicule électrique pour un loyer inférieur ou égal à 200 euros, excluant l’assurance et les options. Cette année, les critères prennent en compte les ménages résidant en France, ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 880 euros par an.

Il cible également les "gros rouleurs" utilisant leur voiture personnelle pour des trajets professionnels, travaillant à plus de dix kilomètres de chez eux, ou effectuant chaque année plus de 8 000 kilomètres pour le travail.

Pour cette édition, l’État finance chaque location à hauteur de 6 500 euros maximum, contre 7 000 euros l’an dernier. Toutefois, l’aide a été renforcée pour les voitures, batteries et moteurs fabriqués en Europe, à 9 500 euros. (Avec AFP)