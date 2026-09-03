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Constructeurs

Déjà 30 000 commandes pour le leasing social 2026

Publié le 3 septembre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Ouvert le 16 juillet 2026, le leasing social totalise déjà 30 000 commandes. Le dispositif, qui dispose cette année d'une enveloppe de 401 millions d'euros, doit financer 50 000 véhicules électriques.
La Citroën ë-C3 a totalisé 1 443 immatriculations en août 2026. ©Citroën/Adrien Cortesi

À peine un mois et demi après l'ouverture de la troisième saison du leasing social, plus de 60 % des 50 000 voitures électriques financées ont trouvé preneur.

 

En effet, le ministère de l’Énergie a indiqué à l'AFP que 30 000 commandes avaient été enregistrées depuis l'ouverture le 16 juillet 2026.

 

Leasing social 2026 : c'est parti

 

Une activité qui a assez largement soutenu le marché français et naturellement les modèles électriques. En août 2026, ils ont représenté 38,3 % des immatriculations avec 36 159 unités.

 

La croissance des immatriculations de modèles électriques atteint 112,8 % sur le seul mois d'août 2026. Difficile de ne pas y voir un effet du leasing social.

 

Parmi les modèles "bon marché", notons que la Renault Twingo a totalisé 1 574 unités sur le mois et la Citroën ë-C3 1 443 unités. Il est toutefois difficile de connaître, pour l'heure, la part des immatriculations liées à l'opération du gouvernement.

 

Depuis le début de l'exercice, les modèles électriques affichent une pénétration de 29,9 %, avec 322 099 véhicules ayant pris la route, soit une croissance de 74,3 %.

 

Leasing social 2026 : la liste complète des modèles éligibles et des offres constructeurs

 

Dans ce dispositif de soutien à la location de longue durée (au moins trois ans), avec ou sans obligation d'achat, les aides publiques dispensent de l'apport initial, en compensant la première mensualité.

 

L'État finance chaque location d'un véhicule, qui a obtenu l'écoscore, à hauteur de 6 500 euros maximum (contre 7 000 euros l'an dernier), mais cela peut grimper à 9 500 euros si des éléments constitutifs de la voiture sont eux aussi fabriqués en Europe (batterie ou moteur).

 

L'État a mis dans ce projet une enveloppe de 401 millions d'euros. En 2025, il avait fallu environ trois mois pour boucler la totalité des transactions.

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