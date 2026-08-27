BMW franchit le cap des deux millions de véhicules électriques vendus

Boosté par sa nouvelle génération de véhicules électriques, le groupe BMW vient de franchir le cap des deux millions de modèles à batterie livrés dans le monde. Le bavarois avait commencé l'aventure en 2013 avec l'i3.

Cette deux millionième voiture à batterie était une BMW i5 M60 xDrive produite dans l'usine de Dingolfing (Allemagne) et livrée à un client espagnol.

Au-delà du symbole, le constructeur se félicite de la dynamique enclenchée avec la Neue Klasse et l'iX3, le premier modèle de cette nouvelle génération.

"Nous atteindrons bientôt le cap des 100 000 commandes", a indiqué Jochen Goller, membre du directoire de BMW AG, notamment responsable des ventes. "Cela illustre l'importance capitale de la Neue Klasse pour la montée en puissance continue de l'électromobilité au sein du groupe BMW".

Ainsi, en Europe, les modèles électriques ont représenté 28 % des ventes du groupe au premier semestre 2026.

Et l'arrivée de la nouvelle i3 cet autonome va encore amplifier la dynamique. En effet, la berline dont la production a démarré en août 2026 dans l'usine de Dingolfing annonce plus de 900 km d'autonomie. Puis viendra le nouveau X5 avec 845 km de rayon d'action.

Le bavarois aura besoin de ces succès pour remonter la pente. Ces résultats financiers se sont dégradés au premier semestre 2026 et le constructeur devrait supprimer environ 8 000 postes d'ici fin 2027.