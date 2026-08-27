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Constructeurs

BMW franchit le cap des deux millions de véhicules électriques vendus

Publié le 27 août 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Porté par sa nouvelle génération de véhicules électriques, que symbolise aujourd'hui l'iX3 Neue Klasse, le groupe BMW a franchi le cap des deux millions de modèles à batterie livrés. En Europe, au premier semestre 2026, les VE ont représenté 28 % de ses ventes.
ventes électriques BMW
BMW a déjà enregistré près de 100 000 commandes pour son iX3 Neue Klasse. ©BMW

Boosté par sa nouvelle génération de véhicules électriques, le groupe BMW vient de franchir le cap des deux millions de modèles à batterie livrés dans le monde. Le bavarois avait commencé l'aventure en 2013 avec l'i3.

 

Cette deux millionième voiture à batterie était une BMW i5 M60 xDrive produite dans l'usine de Dingolfing (Allemagne) et livrée à un client espagnol.

 

Essai BMW iX3 : reprendre un temps d'avance

 

Au-delà du symbole, le constructeur se félicite de la dynamique enclenchée avec la Neue Klasse et l'iX3, le premier modèle de cette nouvelle génération.

 

"Nous atteindrons bientôt le cap des 100 000 commandes", a indiqué Jochen Goller, membre du directoire de BMW AG, notamment responsable des ventes. "Cela illustre l'importance capitale de la Neue Klasse pour la montée en puissance continue de l'électromobilité au sein du groupe BMW".

 

900 km d’autonomie, la claque BMW i3

 

Ainsi, en Europe, les modèles électriques ont représenté 28 % des ventes du groupe au premier semestre 2026.

 

Et l'arrivée de la nouvelle i3 cet autonome va encore amplifier la dynamique. En effet, la berline dont la production a démarré en août 2026 dans l'usine de Dingolfing annonce plus de 900 km d'autonomie. Puis viendra le nouveau X5 avec 845 km de rayon d'action.

 

Le bavarois aura besoin de ces succès pour remonter la pente. Ces résultats financiers se sont dégradés au premier semestre 2026 et le constructeur devrait supprimer environ 8 000 postes d'ici fin 2027.

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