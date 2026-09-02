Renault et Tesla écrasent le marché de l'électrique

En août 2026, la part de l'électrique a atteint 38,3 % du marché, avec 36 159 immatriculations. Deux acteurs, Renault et Tesla ont clairement dominé les débats.

La marque française a en effet mis à la route 7 055 véhicules électriques durant le mois (+143,3 %), ce qui a représenté plus d'une vente sur deux dans son mix produit, tandis que l'américaine avec ses 5 038 unités a retrouvé des couleurs avec une progression spectaculaire (+278,5 %).

Derrière ce duo, l'écart est considérable. Les huit autres marques réunies de ce top 10 ont à peine vendu davantage de véhicules que les deux premiers, ce qui illustre leur avance très importante. Ces derniers ont ainsi couvert à eux seuls un tiers des immatriculations d'électriques.

Leasing social et fiscalité

Ce classement montre surtout que le marché est divisé en trois. D'un côté, le leasing social porte largement les citadines électriques des marques françaises. A commencer par les Renault 5 et Twingo E-Tech. Le canal du BtoC a représenté respectivement 1 756 et 1 439 immatriculations, soit 75,8 % et 91,4 % du mix.

Ensuite, la plupart des autres marques de ce classement irriguent principalement le marché des entreprises, fiscalement très incitées à accélérer leur transition vers l'électrique.

C'est historiquement le cas des marques premium, comme BMW et Mercedes, mais le phénomène concerne également Skoda ou Volkswagen. Le Skoda Elroq, sixième modèle électrique le plus vendu en août, réalise ainsi 58,4 % de ses immatriculations auprès des entreprises. La proportion grimpe même à 71 % pour le Volkswagen ID.4.

Tesla à part, les chinois absents

Entre ces deux tendances, le Tesla Model Y fait figure d'exception. Avec 4 622 unités, dont 77,8 % vendues à des particuliers, le modèle électrique le plus vendu en août démontre qu'il conserve une forte capacité de séduction auprès de la clientèle BtoC.

En revanche, malgré des volumes globaux en forte hausse, pas un seul constructeur chinois n'arrive à s'imposer sur le sujet. Le premier est BYD qui se positionne à la quinzième place, avec 630 véhicules électriques. Mais cela ne représente que 28,7 % de son mix, en baisse de 20,8 %. Pas très loin derrière apparait Leapmotor (613) qui écoule principalement des T03.

Top 10 des constructeurs électriques (août 2026)

Marque Volume Progression (%) Mix énergétique (%) 1 Renault 7 055 +143,3 53,7 2 Tesla 5 038 +278,5 100 3 Peugeot 2 464 +91,6 21 4 Volkswagen 2 430 +182,9 41,3 5 Skoda 2 186 +197,4 55,5 6 Citroën 2 064 +101,8 30,9 7 BMW 1 717 +29,7 53,5 8 Kia 1 611 +571,3 67,3 9 Mercedes 1 122 +121,3 49,1 10 Hyundai 901 -18,2 45,3

(source AAA Data)

Top 10 des modèles électriques (août 2026)

Modèle Volume Tesla Model Y 4 622 Renault 5 E-Tech 2 316 Renault Scenic E-Tech 1 745 Renault Twingo E-Tech 1 574 Citroën ë-C3 1 443 Skoda Elroq 1 410 Volkswagen ID.4 1 304 Peugeot e208 966 Renault Megane E-Tech 937 Kia EV2 764

(source AAA Data)