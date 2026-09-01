Renault optimise son Scenic

Quelques jours après la Renault 5, une autre star électrique du Losange se paye une mise à niveau. En effet, le Scenic évolue.

En plus de légères évolutions stylistiques à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est la partie technique qui évolue le plus. Les Adas sont ainsi enrichies avec la fonction Multi Target qui optimise la "vision" du modèle pour "une conduite plus fluide" assure Renault.

Une batterie LFP de 67 kWh

Mais le gros des modifications concerne les batteries. Le modèle, équipé du moteur de 220 ch, disposera bientôt de la batterie LFP 67 kWh qui équipe aussi la nouvelle Megane E-Tech.

De quoi afficher une autonomie WLTP de 467 km, mais surtout un temps de recharge de 24 mn pour passer de 15 à 80 %. C'est 25 % de mieux que précédemment certifie le constructeur, grâce à une puissance acceptée de 165 kW.

Pour la version Grande autonomie, le Scenic dispose maintenant d'une batterie NMC de 89 kWh. L'autonomie peut atteindre 642 km en cycle WLTP.

Là encore, le temps de recharge est amélioré avec un passage de 15 à 80 % en 28 mn grâce à l'acceptation d'une puissance de charge de 150 kW.

Une arme sur le marché BtoB

Depuis le début de l'exercice 2026, le Scenic figure sur le podium des ventes de VE. Il est à la troisième place avec 17 784 immatriculations enregistrées. Il est devancé par la R5 (26 772 unités) et la Tesla Model Y (29 658).

Sur le seul mois d'août 2026, le classement est le même, avec 1 745 unités pour le Scenic, 2 316 pour la R5 et 4 622 pour le Model Y.

Mais le modèle atteint la deuxième place sur le marché BtoB avec 12 221 immatriculations depuis janvier.