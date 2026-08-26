Renault 5 E-Tech : la même en mieux

Un peu moins de deux ans après son lancement, à l'automne 2024, la Renault 5 évolue légèrement. Naturellement, Renault veut entretenir cette success story.

Déjà plus de 100 000 R5 ont été produites à Douai (59) et le modèle a été la meilleure vente électrique de France en 2025 avec 37 997 immatriculations. Très loin devant la concurrence puisque la deuxième, la Tesla Model Y, plafonnait à 19 207 unités et la Citroën ë-C3 se limitait à 16 223 unités.

Depuis le début de l'année 2026, la R5 totalise déjà 24 456 immatriculations à fin juillet, mais pour l'heure elle est à la deuxième place, à une encablure de la Tesla Model Y (25 036 unités).

Moteur plus puissant et batterie LFP pour la R5 Five

Les variantes de la citadine équipées des batteries de 40 et 52 kW bénéficient d'améliorations techniques et aérodynamiques qui permettent d'atteindre des autonomies respectives de 315 et 430 km (312 et 410 km auparavant).

La version d'entrée de gamme Five sera davantage remaniée. En plus de gagner un chargeur AC (6,6 kW) et DC (80 kW), elle sera proposée avec un moteur électrique de 80 kW (110 ch), issu de la même famille que celui de la Twingo (60 kW/82 ch) et une batterie LFP de 36,5 kWh.

Après la Twingo (27,5 kWh) et la Megane (67 kWh), la R5 est donc le troisième modèle du losange à accueillir une batterie LFP. De quoi lui offrir 305 km de rayon d'action dans cette configuration.

La nouvelle Five est disponible à la commande à partir de 24 990 euros, sans les aides.

La citadine star gagne aussi deux nouvelles teintes. Le rouge flamme est disponible sur les versions Five à Iconic Cinq, alors que le gris schiste métallisé est destiné aux finitions Evolution à Roland-Garros.

Les possibilités de personnalisation évoluent aussi légèrement avec de nouveaux stickers, des nouveaux joncs de toit ou encore des jantes couleur "gold" en option. La sellerie de la finition Iconic passe du jaune au bleu. L'e-call, le chargeur à induction sont modernisés et le mode de conduite Smart font leur apparition.