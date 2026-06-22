Renault offre une batterie LFP et 500 km d'autonomie à la Megane E-Tech

Apparue en 2022, la Megane E-Tech s'offre une remise à niveau stylistique et technique. Elle cache maintenant une batterie LFP de 67 kWh utiles qui lui permet d'afficher une autonomie WLTP de 500 km. Les commandes ouvrent en juillet 2026 pour des premières livraisons en octobre.

Les premières livraisons de la Megane E-Tech avec sa batterie LFP et 500 km d'autonomie sont attendues pour le mois d'octobre 2026 en France. ©Renault/ThomasCortesi

Lancée en 2022, la Megane E-Tech a marqué le top départ des électriques nouvelle génération chez Renault. Viendra ensuite, en 2023, le Scenic, puis la R5 en 2024, la R4 en 2025 et enfin la Twingo en 2026.

Il est donc logique de voir évoluer la Megane après quatre ans de bons et loyaux services. D'autant que le segment des berlines compactes à batterie n'est plus celui du début, la concurrence y est plus rude aujourd'hui.

Les plus gros changements visibles tiennent naturellement au style. La face avant évolue largement, seules les optiques ont été conservées.

Le bouclier est plus large dans sa partie basse afin de conserver les proportions car la hauteur du modèle a pris deux centimètres, à cause d'une nouvelle batterie. Mais on y reviendra. La signature lumineuse est maintenant verticale avec huit losanges qui forment un damier.

L'arrière gagne des feux à effet 3D et dans l'habitacle, le système Open R Link est toujours là, avec les services Google, restant l'une des meilleures solutions sur le marché. L'environnement digital évolue avec l'arrivée d'une nouvelle application baptisée Rnlt qui viendra, d'ici fin 2028, remplacer l'actuelle My Renault.

Mais le cœur du réacteur pour un véhicule électrique est la batterie. Et c'est ici qu'est le plus gros changement de la Megane. En effet, la berline cache maintenant dans son plancher une batterie LFP de 67 kWh, de quoi annoncer 500 km d'autonomie, selon le cycle mixte WLTP.

C'est une trentaine de 30 km de plus qu'avec la batterie NMC de 60 kWh (468 km), mais la Megane progresse aussi sur la recharge. En effet, en recharge rapide, elle passe de 130 à 165 kW, de quoi afficher le 15 à 80 % en 24 minutes, soit 25 % de temps en moins par rapport à la précédente version. Sinon, elle embarque aussi un chargeur 11 kW et un 22 kW en option.

Cette nouvelle batterie, plus haute, explique les deux centimètres pris en hauteur. Sans changer le dynamisme reconnu de la voiture, les ingénieurs ont adapté les réglages des trains à cette nouvelle donnée, mais aussi aux 130 kg pris par le modèle (1 772 kg), dont 70 kg pour la batterie.

Une batterie LFP donc avec des cellules poches (pouch-to-cell) dans une configuration cell-to-pack. De quoi, selon Renault, optimiser le remplissage de la batterie (53 %, contre 34 % auparavant) afin d'améliorer la densité énergétique et la capacité utile embarquée.

Ces cellules, au nombre de 232 par batterie, sont fournies par LG et sont produites en Pologne avant que la batterie soit assemblée à Douai (59), où est produite la Megane.

Le moteur électrique, toujours fabriqué à Cléon (76), est identique avec ses 220 ch (160 kW) et ses 300 Nm de couple et le modèle peut toujours disposer d'une trentaine d'Adas. Un nouveau mode, le Smart Mode, apparaît et vient remplacer le mode Perso dans le Multi-Sense. Le modèle dispose aussi de la fonction One Pedal.

Près de 64 000 Megane immatriculées en France depuis 2021

Pour ce deuxième cycle de vie, Renault a simplifié la gamme avec un moteur, une batterie et seulement deux finitions, Techno et Esprit Alpine.

Les tarifs seront dévoilés début juillet et les commandes seront ouvertes dans la foulée. Les premières livraisons clients en France sont annoncées pour le mois d'octobre 2026.

Les immatriculations du modèle sont pour l'heure bien orientées avec une croissance de 42,6 % à fin mai 2026, avec 4 842 unités. Il faudra sans doute attendre 2027, sa première année pleine, pour voir si elle peut battre son record de 17 623 immatriculations enregistrées en 2023.

Le marché de l'électrique est certes bien plus développé aujourd'hui, avec une part de 27,8 % à fin mai 2026, contre 16,8 % à fin décembre 2023, mais la concurrence est aussi bien plus fournie. La performance commerciale de la Megane cuvée 2026 dépendra en grande partie de son positionnement prix.

Quelle part des économies faites avec la batterie LFP (de l'ordre de 20 à 30 % moins chère qu'une NMC) sera répercutée sur le prix de vente ?