La Renault 5 E-Tech passe le cap des 100 000 unités

Publié le 3 décembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

La citadine électrique de Renault, lancée voilà 15 mois, vient de franchir la barre des 100 000 unités produites dans l'usine de Douai (59). La R5 E-Tech domine le marché français de l'électrique et commence à se faire une place au soleil en Europe.

Depuis son lancement en octobre 2024, plus de 100 000 Renault R5 E-Tech ont été produites. ©Renault

Avec 4 654 immatriculations, la Renault 5 E-Tech est devenue la meilleure vente sur le canal des particuliers en novembre 2025. Devant les thermiques. Un signe (certes avec le leasing social) que le modèle trouve sa place sur le marché depuis son lancement en octobre 2024. Depuis le début de l'année, la Renault 5 totalise déjà 31 571 immatriculations dans l'Hexagone. Elle est, de loin, le premier modèle électrique du marché. La Tesla Model Y est deuxième avec 17 985 unités et la Citroën ë-C3 complète le podium avec 14 651 unités. Le Scenic E-Tech s'offre la médaille en chocolat avec 14 454 unités. Leasing social : Renault fait un carton Le constructeur souligne également que ce succès n'est pas seulement franco-français. La R5 s'est affichée en tête des ventes électriques au Royaume-Uni en octobre 2025, et à la première place du segment BEV aux Pays-Bas et en Espagne. Le groupe la place ainsi comme leader du segment B électrique en Europe et même à "la deuxième marche du podium, tous segments confondus, sur le marché à particuliers sur le Vieux Continent." Logiquement, la production de la citadine dans l'usine de Douai (59) va bon train et la 100 000e R5 vient de sortir des chaînes. Chaque jour, deux tiers des véhicules produits sur le site sont des R5. Renault indique que l'usine tourne avec trois équipes, depuis le 13 octobre 2025, avec une équipe de nuit à mi-cadence.

