La Renault 5 E-Tech passe le cap des 100 000 unités
Publié le 3 décembre 2025
Avec 4 654 immatriculations, la Renault 5 E-Tech est devenue la meilleure vente sur le canal des particuliers en novembre 2025. Devant les thermiques. Un signe (certes avec le leasing social) que le modèle trouve sa place sur le marché depuis son lancement en octobre 2024.
Depuis le début de l'année, la Renault 5 totalise déjà 31 571 immatriculations dans l'Hexagone. Elle est, de loin, le premier modèle électrique du marché. La Tesla Model Y est deuxième avec 17 985 unités et la Citroën ë-C3 complète le podium avec 14 651 unités. Le Scenic E-Tech s'offre la médaille en chocolat avec 14 454 unités.
Le constructeur souligne également que ce succès n'est pas seulement franco-français. La R5 s'est affichée en tête des ventes électriques au Royaume-Uni en octobre 2025, et à la première place du segment BEV aux Pays-Bas et en Espagne.
Le groupe la place ainsi comme leader du segment B électrique en Europe et même à "la deuxième marche du podium, tous segments confondus, sur le marché à particuliers sur le Vieux Continent."
Logiquement, la production de la citadine dans l'usine de Douai (59) va bon train et la 100 000e R5 vient de sortir des chaînes.
Chaque jour, deux tiers des véhicules produits sur le site sont des R5. Renault indique que l'usine tourne avec trois équipes, depuis le 13 octobre 2025, avec une équipe de nuit à mi-cadence.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.