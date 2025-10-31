Leasing social : Renault fait un carton
Publié le 31 octobre 2025
Renault fait un carton pour cette nouvelle édition du leasing social. Tandis que le dispositif arrive dans sa dernière ligne droite avec plus de 41 500 dossiers déjà validés, la marque au losange communique sur la bonne performance de ses trois modèles disponibles au programme d’aide.
Ainsi, sur la trentaine de véhicules éligibles, la Renault 5 - déjà parmi les véhicules électriques les plus immatriculés en France – s’affiche en tête en franchissant les 10 000 commandes enregistrées au 30 octobre 2025. Rappelons que la citadine à batterie est accessible dès 120 euros par mois dans le cadre du dispositif.
En ce qui concerne la Mégane E-Tech, victime de son succès, la berline électrique n’est plus disponible pour le leasing social.
Quant à la Renault 4, proposée ici à partir de 155 euros par mois, le constructeur n’a pas communiqué de chiffres précis, mais assure qu’elle "séduit". Si la marque semble afficher de l’avance, les chiffres définitifs devraient être annoncés dans les prochaines semaines.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.