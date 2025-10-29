Leasing social 2025 : la barre des 50 000 commandes n’est toujours pas atteinte

Un mois après son lancement, l’édition 2025 du leasing social n’a toujours pas atteint son quota. À ce jour, le ministère de la Transition écologique recense 41 500 bénéficiaires, alors que 50 000 commandes sont nécessaires pour que le dispositif prenne fin.

Le dispositif du leasing social 2025 restera ouvert jusqu’à l’atteinte de 50 000 véhicules. ©Renault

Lancée le 30 septembre 2025, la deuxième édition du leasing social peine à répondre aux attentes. Car de nombreux spécialistes de l’automobile, les constructeurs en premier lieu, prévoyaient une fin rapide de ce dispositif qui permet aux ménages français les plus modestes de louer une voiture électrique à moindre frais pour une durée minimum de trois ans.

D’autant que la première édition du leasing social fut un réel succès. Lancée en début d’année 2024, elle avait pris fin après six semaines, avec plus de 50 000 commandes validées alors que 20 000 à 25 000 véhicules étaient initialement prévus. Face à un tel engouement et au vu des sommes à débourser, le gouvernement avait finalement décidé d’arrêter le dispositif de manière prématurée.

41 500 bénéficiaires en un mois

Pour la reconduction du leasing social en 2025, l’État, dont les finances sont loin d’être au beau fixe, avait donc pris soin de changer les règles. Cette fois, le dispositif était ainsi prévu d'emblée pour financer 50 000 voitures électriques, dont 5 000 étaient réservées aux personnes vivant ou travaillant dans des zones à faibles émissions (ZFE).

Pour y être éligible, le demandeur doit être majeur et domicilié en France, avoir un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 16 300 euros par part (contre 15 400 euros en 2024) et aller travailler en voiture à plus de 15 km de chez lui ou faire plus de 8 000 km par an avec sa voiture personnelle dans le cadre de son activité professionnelle.

Au total, la seconde édition du dispositif est alors dotée d'une enveloppe d'environ 370 millions d'euros, qui, comme le bonus écologique, est financée par des certificats d'économie d'énergie (CEE), sur le principe du pollueur-payeur visant les fournisseurs d'énergie.

Un mois après son lancement, ce sont à ce jour plus de 41 500 véhicules qui ont été loués grâce au leasing social selon le ministère de la Transition écologique, "dont plus de 11 360 par des bénéficiaires qui vivent ou travaillent en zones à enjeu pour la qualité de l’air." Un chiffre loin des attentes du marché alors que les offres de véhicules 100 % électriques proposées par les constructeurs, et éligibles au leasing social, sont plus riches que l’an dernier mais aussi largement inférieures aux prix du marché.

Le dispositif restera donc ouvert jusqu’à l’atteinte de 50 000 véhicules. "Une liste d'attente sera mise en place pour permettre aux concessionnaires d'enregistrer les commandes pour les ménages souhaitant encore bénéficier de l’aide", précise le ministère, en ajoutant que "cette liste évoluera en fonction des désistements ou des dossiers non valides."