Peugeot dévoile ses modèles éligibles au leasing social 2025

Publié le 15 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Peugeot a présenté ses offres pour l’édition 2025 du leasing social. Quatre véhicules 100 % électriques y seront donc éligibles : l’e-208, l’e-2008, l’e-308 et l’e-Rifter. Selon le modèle, les loyers s’échelonneront de 135 à 200 euros par mois.

Pour l'édition 2025 du leasing social, Peugeot a ajouté la compacte e-308 à la liste des modèles éligibles. ©Peugeot

Le 30 septembre prochain marquera le top départ de l’édition 2025 du leasing social. Et les constructeurs automobiles comptent bel et bien miser sur la reconduction de ce dispositif pour doper leurs ventes de modèles électriques. Citroën offensif sur le leasing électrique, social ou non Après les annonces de Renault et Citroën, c’est donc désormais au tour de Peugeot de présenter ses offres pour le leasing social 2025. Pour cette nouvelle édition, la marque au lion a sélectionné quatre véhicules, soit un de plus que l’année passée. La Peugeot e-208 figure toujours dans la liste, avec un loyer d’appel fixé à 135 euros par mois pour la version Allure de 136 ch. Aux cotés de la citadine, on retrouve également le SUV compact e-2008, proposé à partir de 150 euros par mois dans sa finition Style, ainsi que l’e-Rifter, dont l’offre démarre à 155 euros par mois pour la finition Allure. La grande nouveauté de cette édition 2025 réside dans l’arrivée de la Peugeot e-308, qui rejoint à son tour le dispositif. La compacte 100 % électrique est ainsi disponible à partir de 200 euros par mois, dans sa version Style de 156 ch. Peugeot précise que l'ensemble des loyers sont proposés pour une durée de 36 mois ou 36 000 km, sans apport. Leasing social 2025 : une offre élargie qui met les réseaux automobiles sous tension Pour rappel, ces quatre modèles, comme l’ensemble de la gamme 100 % électrique de Peugeot, bénéficient de la garantie Allure Care de huit ans ou 160 000 km sur l’ensemble du véhicule, ainsi que d’une autre garantie de huit ans ou 160 000 km pour la batterie.

