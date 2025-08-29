Citroën offensif sur le leasing électrique, social ou non

La marque aux chevrons dévoile ses offres pour le leasing social avec, en guise de produit d’appel, une ë-C3 You à 95 euros par mois. Citroën va plus loin avec des loyers attractifs sur l’ensemble de sa gamme électrique pour les clients non éligibles au dispositif gouvernemental.

Citroën propose des loyers électriques offensifs, pas seulement dans le cadre du leasing social. ©Citroën

Citroën mise sur le leasing social pour doper ses ventes de modèles électriques. Ses loyers agressifs en sont la preuve. La marque aux chevrons propose l’ë-C3 You à partir de 95 euros par mois, soit la formule la plus attractive communiquée à ce jour par les constructeurs participant au dispositif. Rappelons que celui-ci débutera le 30 septembre prochain.

En plus de cette première offre, Citroën entrera dans l’arène avec l’ë-C3 Aircross dès 119 euros par mois, l’ë-Berlingo Plus à 149 euros par mois et l’ë-C4 You à 179 euros par mois. Le tout dans le cadre de contrats de location longue durée de 36 mois et 36 000 km, sans apport.

Le réseau de la marque est d’ores et déjà sur le pied de guerre pour capter un maximum de dossiers, sachant que le gouvernement table sur le financement de 50 000 véhicules environ.

Au-delà du leasing social

En difficulté sur le plan commercial, avec des livraisons en repli de 6,2 % depuis janvier, à 69 631 unités, Citroën compte également attirer dans ses showrooms des clients qui ne sont pas éligibles au leasing social.

Cela passe, là aussi, par des formules très compétitives. La ë-C3 You, moyennant un apport de 2 000 euros, est ainsi affichée à 176 euros par mois. Les autres modèles électriques de la gamme ne sont pas en reste, à l’image du ë-C3 Aircross You disponible à partir de 195 euros par mois, avec un apport de 3 200 euros.

Les ë-C4 et ë-C4 X sont elles aussi à l’affiche, respectivement à 239 et 275 euros par mois. Toujours avec un apport de 3 200 euros. "Chez Citroën, nous pensons que l’électrique ne doit pas être un luxe. C’est pourquoi nous nous mobilisons pour proposer des solutions concrètes et accessibles à tous, partout en France", souligne Edouard George, directeur de Citroën France.

Pour compléter cette opération, la marque propose également une solution de recharge à domicile à 499 euros.