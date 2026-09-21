Écoscore : vers une nouvelle catégorie pour les très grands véhicules électriques ?

Publié le 21 septembre 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le gouvernement souhaite affiner le calcul du score environnemental. Une troisième catégorie pourrait en effet venir s’ajouter aux deux déjà en place, qui distinguent les véhicules compacts et familiaux. Elle permettrait ainsi d’isoler les modèles électriques les plus grands et les plus lourds, notamment les sept places.

Attendu dans les concessions françaises au cours du mois d'octobre 2026, le Skoda Peaq, un grand SUV 100 % électrique à sept places, pourrait rentrer dans cette nouvelle catégorie. ©Skoda

Deux catégories ne suffiraient plus à rendre compte de la diversité des voitures électriques. C’est en tout cas le constat dressé par le gouvernement. Ce dernier envisage donc de revoir le mode de calcul du score environnemental, qui permet de déterminer l'éligibilité des véhicules électriques à certains dispositifs d’aide à l'achat ou à la location. Depuis la mise en place du score environnemental en octobre 2023, le calcul distingue deux catégories de voitures électriques. La première regroupe les modèles compacts, tandis que la seconde concerne les véhicules familiaux. Leur classification repose alors sur trois critères techniques, à savoir l’autonomie électrique, le volume de coffre et le nombre de places assises. La Dacia Spring gagne son ticket pour l’écoscore Cette différenciation en fonction de la catégorie du véhicule "permet de prendre en compte cette variété des cas d’usages, d’évaluer des véhicules aux segments et usages comparables, et de valoriser ainsi l’effort environnemental d’un véhicule à l’intérieur de sa catégorie", précise l’exécutif. Trois catégories au lieu de deux Mais cette grille pourrait bientôt évoluer. Le gouvernement a en effet ouvert, le 17 septembre 2026, une consultation sur un projet d’arrêté qui sera clôturée le 7 octobre prochain. Le texte propose donc d’affiner la segmentation, avec la création d’une troisième catégorie dédiée aux modèles à batterie les plus grands et les plus lourds, notamment les sept places, dont l’offre s'est considérablement enrichie ces dernières années. "Cette création répond à un double constat : d’une part, une très grande proportion de véhicules électriques qui atteignent le score minimal est située à ce jour dans la seconde catégorie. D’autre part, la segmentation actuelle en deux catégories n’appréhende pas suffisamment la variété des cas d’usage – allant du petit véhicule citadin et à usage personnel jusqu’au grand véhicule à usage familial ou utilitaire", résume l’exécutif. Véhicule de fonction : les règles du jeu se précisent pour les modèles écoscorés Si la création d’une troisième catégorie permettait de mieux différencier les véhicules électriques selon leur taille et leur usage, le gouvernement précise qu’elle n’entraînerait pas une baisse des "exigences du score environnemental". En revanche, elle supposerait une modification du mode de calcul du score pour les véhicules de catégorie 2.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.