Klaus Zellmer devient PDG de Volvo Cars

Après être revenu à la tête de Volvo en avril 2025, Hakan Samuelsson, le PDG de la marque suédoise, va réellement passer la main. Une passation de pouvoir qui sera effective au plus tard le 1er octobre 2026.

Le conseil d’administration de Volvo Cars a en effet nommé Klaus Zellmer au poste de président-directeur général (PDG).

L'ancien patron de Skoda Auto, auréolé de très bons résultats avec la marque tchèque, se dit "ravi de rejoindre Volvo Cars à un moment aussi important de son développement."

Avant de rejoindre l'industrie automobile, Klaus Zellmer, 59 ans, a travaillé pendant trois ans, à partir de 1994, à l'Institut d'économie automobile de l'université des sciences appliquées de Nürtingen-Geislingen.

Ensuite, il a réalisé quasiment tout son parcours professionnel au sein du groupe Volkswagen. À la tête de Skoda Auto depuis 2022, il avait auparavant été responsable des ventes de la marque Volkswagen.

Avant cela, il a passé 20 ans chez Porsche, "occupant divers postes de direction, notamment ceux de PDG de Porsche Deutschland et de PDG de Porsche North America" souligne le communiqué de Volvo.

"Son expérience, acquise tant dans l'univers premium qu’auprès de marques à gros volumes, correspond parfaitement à Volvo Cars", indique Eric Li, président du conseil d’administration de Volvo Cars.

"Le conseil est convaincu que, sous la direction de Klaus Zellmer, Volvo Cars s’appuiera sur ses bases solides pour entamer une nouvelle étape de son développement, avec l’ambition claire de renforcer sa position de constructeur automobile premium de premier plan", poursuit le président du conseil.