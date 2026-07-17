Volvo Cars parie sur un rebond malgré un premier semestre 2026 difficile

Après un début d'année compliqué, Volvo Cars estime avoir passé le plus dur. Malgré des ventes en baisse de 6 % au deuxième trimestre, dans un "contexte très difficile", selon le constructeur suédois, celui-ci mise sur le redressement de ses principaux marchés et sur son plan de réduction des coûts pour retrouver le chemin de la croissance.

Volvo Cars a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 77,7 milliards de couronnes suédoises (7,04 milliards d'euros) sur la période d'avril à juin 2026, en baisse par rapport aux 93,5 milliards de couronnes engrangés un an plus tôt. Le nombre de véhicules vendus, en recul de 6 %, s'établit à 171 500 unités.

Le bénéfice net s'est élevé à 417 millions de couronnes, contre une perte nette de 8,1 milliards de couronnes un an plus tôt. Le deuxième trimestre 2025 avait été affecté par une dépréciation de 11,4 milliards de couronnes portant sur la valeur de ses voitures électriques.

"Le deuxième trimestre clôt un premier semestre 2026 mouvementé. Le marché chinois s'est affaibli, tant pour nous que pour l'ensemble du secteur, et l'incertitude mondiale liée au conflit au Moyen-Orient s'est accrue", a expliqué le directeur général du groupe, Hakan Samuelsson, dans un communiqué.

Un optimisme pour le second semestre

Le dirigeant s'est toutefois montré optimiste, voyant des signes encourageants se profiler. "Après plusieurs mois de baisse des ventes, les États-Unis montrent des signes de reprise, avec deux mois consécutifs de croissance en mai et juin", a-t-il fait valoir.

S'attendant à ce que cette reprise se poursuive et se conjugue à la croissance en Europe, Volvo Cars table sur "des ventes nettement plus élevées au second semestre par rapport au premier", selon Hakan Samuelsson.

En outre, l'entreprise poursuit la mise en œuvre de ses mesures de réduction des coûts, avec notamment "une réduction des effectifs d'environ 3 000 postes" par rapport au premier semestre 2025, a ajouté le dirigeant. Volvo Cars avait annoncé l'an dernier un plan de réduction des coûts de 18 milliards de couronnes. (Avec AFP)