WTW devient le garantisseur de Volvo Selekt

Un nouveau garantisseur vient d’être retenu par Volvo Car France pour son label Volvo Selekt. Il s’agit de WTW. Pour les véhicules bénéficiant de ce label, le constructeur s’engage désormais à recommander à son réseau de concessionnaires uniquement les solutions de garantie de son partenaire.

WTW propose en retour des programmes de garantie premium et des solutions sur mesure et intégrées dans le parcours client Volvo Selekt. Le garantisseur couvre tous les véhicules éligibles au label, jusqu’à dix ans et 150 000 km à la souscription, pour des durées pouvant aller jusqu’à 36 mois.

Motorisations thermiques, hybrides et électriques

Les prestations proposées concernent aussi bien les motorisations thermiques, hybrides et électriques. Ces dernières sont en effet appelées à gagner rapidement du terrain sur le marché VO. WTW couvre notamment la batterie de traction sur toute la durée de garantie, "y compris potentiellement au-delà de dix ans d’âge du véhicule", indique le communiqué de Volvo.

D’autres services sont au programme, comme les activités de transport onéreux (taxis) et la cessibilité gratuite du contrat de garantie en cas de revente à un nouveau propriétaire. Un moyen de valoriser le véhicule au moment de la revente.

"Ce partenariat s’inscrit dans l’ambition de WTW de renforcer sa position sur le marché automobile et d’adresser le segment premium, souligne Grégory Viollet, directeur de WTW NSA & Sport Mécanique. Travailler avec un acteur reconnu comme Volvo est une marque de reconnaissance de notre expertise".

Un pôle NSA solide

Christophe Duchatelle, le nouveau président de Volvo Car France, dit apprécier de son côté "l’état d’esprit novateur" ainsi que "le sens du client et la capacité d’adaptabilité" de WTW. "Par ailleurs, poursuit-il, WTW a parfaitement compris notre stratégie d’électrification et l’a très bien intégrée dans son offre de garantie à destination de nos clients occasion Volvo Selekt".

Créé en 1992, le pôle NSA de WTW génère aujourd’hui 45 millions d’euros de primes et gère plus de 30 000 sinistres par an. Le pôle garantie panne mécanique s’appuie notamment sur une implantation au Portugal ainsi que sur un centre de gestion automobile en Espagne, qui traite plus de 400 000 dossiers annuels dans les domaines de l’assurance flotte et de l’affinitaire automobile.