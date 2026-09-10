Volvo devient distributeur exclusif de Lynk & Co en Europe

Le groupe Geely est-il en train de simplifier ses affaires en Europe ? Il y a encore beaucoup de travail, mais la situation entre Volvo et Lynk & Co se clarifie. Du moins se confirme.

Après être devenu importateur exclusif de Lynk & Co en Europe en mars 2026, Volvo sera à partir du 1er janvier 2027 le distributeur exclusif de la marque chinoise sur le continent.

Mais la marque suédoise avait déjà ouvert ses ateliers et sa liste d'investisseurs à Lynk & Co. Cet accord vient donc officialiser une situation de fait sur le terrain.

"Cet accord marque une étape importante dans le parcours européen de Lynk & Co et crée une base solide pour la croissance continue de la marque dans la région", explique le constructeur dans un communiqué.

"En tirant parti de l’infrastructure commerciale établie de Volvo Cars, du réseau de détail et de l’empreinte de services, Lynk & Co pourra toucher davantage de clients, renforcer sa présence sur le marché et améliorer encore l’accès à ses produits et services" ajoute-t-il encore.

Lynk & Co, qui considère l'Europe comme un marché stratégique, n'a jusqu'ici pas vraiment connu le succès espéré.

En France, la marque Lynk & Co totalise à fin août 132 immatriculations, un volume en baisse de 79,4 %. Même Polestar, également marque du groupe Geely qui débute tout juste en France, affiche 710 unités sur la même période.

Lynk & Co est très loin de ses ambitions affichées à l'automne 2025 à l'occasion du salon de Lyon. La marque annonçait à l'époque viser 3 000 immatriculations en 2025 avant de viser 6 000 en 2026. Elle est donc très loin du compte.

À l'échelle européenne, les chiffres sont meilleurs avec 8 399 unités à fin juillet 2026, contre 5 444 un an plus tôt. La croissance est de 54,7 %. Mais Lynk & Co reste là encore loin de Polestar et ses 26 493 unités sur les sept premiers mois de l'année.

Rappelons que le groupe Geely est présent en Europe avec Geely Auto, Geely-Emgrand, LEVC, Lynk & Co, Polestar, Smart, Zeekr, Lotus et Volvo Cars.