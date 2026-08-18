Geely : Li Shufu quitte la présidence de la division automobile, mais conserve le contrôle du groupe

Geely Automobile ouvre une nouvelle page de son histoire. Li Shufu, qui a fondé le constructeur chinois il y a quarante ans, abandonne la présidence de la filiale automobile cotée à Hong Kong. Il sera remplacé à compter du 18 août 2026 par An Conghui, jusqu’à présent directeur général de l’entreprise.

Ce départ ne signifie cependant pas que Li Shufu se retire de l’empire automobile qu’il a bâti. Le dirigeant demeure actionnaire majoritaire de Geely Automobile et président de Zhejiang Geely Holding Group, la maison mère qui contrôle notamment Volvo Cars, Polestar, Lotus, Zeekr et Lynk & Co.

Li Shufu devient par ailleurs président honoraire à vie de Geely Automobile. Cette fonction le place en dehors de la structure formelle de gouvernance de la filiale, tout en lui permettant de conserver une influence stratégique sur le groupe. Selon Geely, cette réorganisation doit lui donner davantage de temps pour se consacrer à ses autres activités et préparer la succession à la tête de l’entreprise.

Une nouvelle équipe dirigeante

La réorganisation s’accompagne de plusieurs changements au sein de la direction. An Conghui cède la fonction de directeur général à Gan Jiayue, jusqu’alors directeur exécutif. Gui Shengyue, ancien directeur général de Geely Automobile, est pour sa part nommé vice-président du conseil d’administration, en remplacement de Daniel Li. Ce dernier reste administrateur exécutif.

Pour Gui Shengyue, la nomination d’An Conghui à la présidence marque le passage d’un modèle de gouvernance étroitement associé à la famille du fondateur à une organisation davantage institutionnalisée.

"L’entreprise ne dépendra plus du charisme ou de l’autorité d’une seule personne, mais de ses systèmes organisationnels et d’un vivier structuré de talents", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Geely entend ainsi professionnaliser davantage ses processus de décision et préparer la prochaine génération de dirigeants.

Une internationalisation fondée sur les partenariats

Ce changement de gouvernance intervient alors que Geely accélère son développement international. Le groupe ambitionne, à terme, de réaliser les deux tiers des ventes de Geely Automobile en dehors de Chine. Il vise également une part de marché de 5 % d’ici à 2030 dans plusieurs régions stratégiques, notamment en Europe, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est.

Pour atteindre cet objectif, Geely Auto Group devrait vendre environ 1,5 million de véhicules par an hors de son marché domestique. Le groupe ne prévoit toutefois pas de multiplier les investissements dans de nouvelles usines à l’étranger. Li Shufu a réaffirmé sa préférence pour des partenariats industriels permettant d’assembler localement les véhicules.

Geely collabore déjà avec Renault (notamment avec la coentreprise Horse et Renault do Brasil), Proton et Volvo. An Conghui a également indiqué que certaines usines européennes de Volvo devraient produire des modèles haut de gamme pour d’autres marques du groupe, sans préciser s'il s'agit de l'usine de Gand en Belgique, de Torslanda en Suède ou encore de Košice en Slovaquie.

Le constructeur chinois a par ailleurs conclu un accord avec Ford afin de produire des SUV électriques dans l’usine du groupe américain à Valence, en Espagne, et de développer conjointement un véhicule destiné au marché européen.