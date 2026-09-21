Armelle Petit vient compléter la direction commerciale de Zeekr France

"Rejoindre Zeekr à ce moment de son développement en France représente une opportunité particulièrement stimulante", indique Armelle Petit dans un communiqué. "Je souhaite mettre au service de la marque cette double expérience, acquise pendant 17 années chez Mercedes-Benz France, puis au sein de grands groupes de distribution."

Effectivement riche d'un parcours de 25 ans dans l'automobile, Armelle Petit a passé 17 ans chez Mercedes-Benz en France où elle a exercé différentes responsabilités commerciales, réseau et marketing, jusqu’à la responsabilité du commerce et de l’animation réseau pour les cinq districts du sud de la France pour les marques Mercedes-Benz et Smart.

Elle y a notamment piloté un réseau de 71 points de vente et 28 partenaires et accompagné la transformation du réseau dans une période de forte croissance des volumes.

Mais elle a aussi été de l'autre côté du miroir en ayant travaillé pour Emil Frey France en tant que directrice générale déléguée de Motorcar Paris. Armelle Petit a également été directrice générale opérationnelle d’Advance Auto 21, une entité du groupe Car Lovers. Elle a ainsi "piloté des organisations multisites et multi-activités, avec des périmètres allant jusqu’à 230 millions d'euros de chiffre d’affaires et 235 collaborateurs", précise encore le communiqué.

"L’arrivée d’Armelle Petit vient renforcer notre direction commerciale en France et je me réjouis de cette collaboration, ajoute Rémy Aybaly, le directeur général de Zeekr France. Son expertise en retail ainsi qu’en management et animation de réseau de distribution seront des atouts majeurs pour soutenir notre croissance et accélérer notre développement."