Zeekr passe à la vitesse supérieure pour développer son réseau

Il ne devait en avoir qu'une vingtaine en 2026. Finalement, Zeekr annonce que le réseau français sera constitué d'une quarantaine de concessions d'ici six mois et de 55 points d'après-vente. "Après avoir découvert nos produits et notre positionnement, nous avons reçu beaucoup de candidatures de groupes intéressés par la marque pour prendre le panneau", se félicite Rémy Aybaly, directeur de Zeekr France.

Face à cet engouement, Zeekr France annonce pour 2027 un réseau de 70 points de vente et une centaine en après-vente, ce qui le mettrait au même niveau que XPeng. "En 2027, nous visons 3 500 immatriculations", présente le dirigeant, là aussi un volume comparable à celui réalisé par XPeng au cours de sa deuxième année de présence en France.

Parmi les nouveaux entrants, signalons l'arrivée du groupe Chassay Automobiles à Tours (37), un historique Saab qui s'était ensuite spécialisé dans les marques américaines (Cadillac et Corvette) et aujourd'hui sur l'occasion, le groupe Bauer Paris à Roissy (95), déjà représentant XPeng, et le groupe Como à Pontoise (95), qui distribue aussi le panneau Geely dans cette ville. "Nous sommes en négociation très avancée avec le groupe Car Avenue pour une implantation en Lorraine et avec le groupe Theobald à Strasbourg (67)", liste Rémy Aybaly.

Pour les autres zones d'implantation, Zeekr n'a pas encore communiqué. "Avoir le panneau Geely n'est pas une obligation", glisse Rémy Aybaly. Néanmoins, beaucoup de villes sont également dans le scope de Geely.

À Nice et à Cannes (06) sans oublier Saint-Étienne (42), Zeekr pourrait s'appuyer sur le groupe BYmyCAR, qui vient de signer avec Geely, tandis qu'à La Rochelle (17), il serait cohérent que la marque soit représentée par le groupe Select Auto, l'un des premiers distributeurs Geely nommés.

En revanche, à Lyon (69), c'est le groupe Pautric qui détient le panneau Zeekr alors que BYmyCAR représente Geely dans quatre villes de l'agglomération. À noter que le groupe breton distribue aussi Zeekr à Rennes (35).

En Provence, le groupe Baldassari distribue Zeekr à Fréjus et à Toulon (83) et, selon son site Internet, va récupérer le panneau à Marseille (13) tandis que le groupe Roure est présent à Aix-en-Provence (13).

Zeekr prévoit également de s'implanter à Lille (59), à Rouen (76), à Chartres (28), en Bretagne, notamment à Brest (29) et à Vannes (56) et dans le Sud-Ouest, à Bordeaux et à Arcachon (33), à Bayonne (64) et à Toulouse (31).

À noter qu'en Gironde et à Toulouse, le groupe Auto Real représente déjà Geely. Le réseau va s'étendre également à Clermont-Ferrand (63), à Dijon (21) et en Alsace, à Celestat et à Mulhouse (68), Geely étant distribuée par Elyspe Auto dans cette dernière ville.

L'après-vente mis en avant

Le développement accéléré du réseau s'appuie sur une importante stratégie de l'après-vente et des pièces détachées. "C'est l'un des points cruciaux abordés par les candidats, souligne Rémy Aybaly. Nous assurons un taux de service de 95 % sous 48 heures."

Pour atteindre cet objectif, le constructeur dispose d'un centre de pièces basé à l'aéroport de Schiphol (Pays-Bas), près d'Amsterdam, avec un stock moyen qui oscille entre 1 et 1,2 million d'euros pour un parc automobile estimé à une dizaine de milliers de véhicules depuis le lancement en juin 2023 de la marque en Europe.