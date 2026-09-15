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Constructeurs

Renault Geely do Brasil accélère sur l'électrique et l'hybride

Publié le 15 septembre 2026

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
En plus d'une enveloppe de 600 millions d'euros annoncée en novembre 2025, Renault Geely do Brasil ajoute un nouvel investissement de 319 millions d'euros. Une somme qui va notamment permettre de lancer la production dans l'usine brésilienne de modèles électriques et hybrides, Geely et Renault, sur la plateforme chinoise GEA.
Les équipes de Renault et Geely, en novembre 2025, à l'occasion de la création officielle de Renault Geely do Brasil. ©Renault

Après les 600 millions d'euros investis en novembre 2025, Renault Geely do Brasil continue de consolider ses fondations.

 

La pièce centrale étant l'usine Ayrton Senna de Curitiba qui est maintenant capable de fabriquer tous types de véhicules, de l'essence classique à l'électrique en passant par l'hybride. Et ce avec des plateformes différentes.

 

Renault Geely do Brasil déjà à l'offensive

 

Ainsi, comme prévu, au début du mois de septembre l'usine a débuté la production du Geely EX5 EM-i Super Hybrid. Un modèle qui sera lancé sur le marché brésilien d'ici la fin de l'année.

 

Renault Geely do Brasil a également confirmé le début de production, en décembre 2026, de la citadine électrique de Geely, la EX2.

 

La production de la Geely EX2 électrique va débuter en décembre 2026. ©Renault

 

L'investissement d'aujourd'hui, de 319 millions d'euros, confirme également qu'en 2027 un modèle électrifié badgé Renault va également reposer sur la plateforme Geely.

 

"L'annonce d'un nouveau véhicule Renault basé sur la plateforme GEA marque une étape importante pour la marque et constitue la première avancée majeure en matière de produits dans le cadre de notre plan FutuREady dans le pays" a indiqué Fabrice Cambolive, directeur de la croissance du groupe et patron de la marque Renault, dans un communiqué.

 

Plus de 900 millions d'euros investis entre 2025 et 2027

 

Entre 2025 et 2027, Renault Geely do Brasil aura ainsi investi plus de 900 millions d'euros pour développer son activité au Brésil.

 

Le losange a également indiqué que l'usine allait également produire à partir de 2027 le groupe motopropulseur hybride E-tech Flex Fuel 4x4.

 

"En combinant notre savoir-faire industriel, nos solides réseaux commerciaux et nos plateformes électrifiées de pointe, nous allons créer une gamme moderne et compétitive qui accélérera la croissance des ventes et renforcera la présence mondiale de Renault et Geely" avait indiqué Fabrice Cambolive en novembre dernier.

 

Rappelons que le 3 novembre 2025, Geely a pris 26,4 % de Renault do Brasil, donnant ainsi naissance à Renault Geely do Brasil.

 

Ce type d'accord n'est pas une première entre les deux constructeurs, puisque Renault et Geely sont déjà partenaires dans Horse Powertrain mais aussi en Corée du Sud où des modèles du chinois sont produits dans l'usine de Busan avec un modèle Renault (Grand Koleos) qui repose sur une plateforme Geely.

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