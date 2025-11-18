Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Renault Geely do Brasil déjà à l'offensive

Publié le 18 novembre 2025

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Quelques semaines après sa création officielle, Renault Geely do Brasil annonce un investissement de plus de 600 millions d'euros dans l'usine de São José dos Pinhais. Le site va produire, dès le second semestre 2026, de nouveaux modèles reposant sur de nouvelles plateformes.
Renault Geely do Brasil
L'usine brésilienne de Curitiba va accueillir deux nouvelles plateformes, une multiénergie de Geely, et une électrique. ©Renault/Foto Arena/Rodolfo Buhrer

Annoncée le 3 novembre 2025, la nouvelle entité Renault Geely do Brasil n'aura pas tardé à se mettre au travail.

 

En effet, les partenaires viennent d'annoncer un investissement de plus de 600 millions d'euros (3,8 milliards de réals) dans l'usine de Curitiba, au Brésil, afin d'y produire trois nouveaux modèles en 2026 et un en 2027.

 

Présent au Brésil lors de cette annonce, Fabrice Cambolive, directeur de la croissance du groupe et patron de la marque Renault, n'a pas manqué de souligner l'importance de cette étape : "En combinant notre savoir-faire industriel, nos solides réseaux commerciaux et nos plateformes électrifiées de pointe, nous allons créer une gamme moderne et compétitive qui accélérera la croissance des ventes et renforcera la présence mondiale de Renault et Geely."

 

Renault do Brasil prend officiellement l'accent chinois

 

L'usine brésilienne de São José dos Pinhais va ainsi accueillir la plateforme multiénergie de Geely, baptisée GEA, qui servira de base à deux nouveaux modèles dont la production débutera au second semestre 2026. Renault annonce également, toujours au second semestre 2026, l'évolution d'un modèle de sa gamme.

 

En début d'année 2027, le site brésilien produira aussi un modèle électrique, badgé Renault, sur une nouvelle plateforme électrique.

 

"Plus qu'une simple coentreprise"

 

"Nous célébrons aujourd'hui une nouvelle ère pour le partenariat entre Geely et Renault au Brésil. Il ne s’agit pas d’une simple coentreprise, mais d’une coopération stratégique axée sur un marché à fort potentiel", a encore indiqué le patron français.

 

Rappelons que le 3 novembre 2025, Geely a pris 26,4 % de Renault do Brasil, donnant ainsi naissance à Renault Geely do Brasil.

 

Ce type d'accord n'est pas une première entre les deux constructeurs, puisque Renault et Geely sont déjà partenaires dans Horse Powertrain mais aussi en Corée du Sud où des modèles du chinois sont produits dans l'usine de Busan avec un modèle Renault (Grand Koleos) qui repose sur une plateforme Geely.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Moteur EA7 : Renault pourrait évincer Valeo au profit d'un équipementier chinois

Moteur EA7 : Renault pourrait évincer Valeo au profit d'un équipementier chinois

Renault dévoile le nouveau Trafic électrique et donne rendez-vous fin 2026

Renault dévoile le nouveau Trafic électrique et donne rendez-vous fin 2026

Bienvenue en Turquie, l'autre pays de la Clio

Bienvenue en Turquie, l'autre pays de la Clio

En Italie, la Dacia Spring s'affiche à partir de 3 900 euros !

En Italie, la Dacia Spring s'affiche à partir de 3 900 euros !

Car Avenue se renforce en Allemagne avec Renault

Car Avenue se renforce en Allemagne avec Renault

Josep Maria Recasens monte en grade chez Renault

Josep Maria Recasens monte en grade chez Renault

Laisser un commentaire

cross-circle