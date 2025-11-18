Renault Geely do Brasil déjà à l'offensive

Quelques semaines après sa création officielle, Renault Geely do Brasil annonce un investissement de plus de 600 millions d'euros dans l'usine de São José dos Pinhais. Le site va produire, dès le second semestre 2026, de nouveaux modèles reposant sur de nouvelles plateformes.

L'usine brésilienne de Curitiba va accueillir deux nouvelles plateformes, une multiénergie de Geely, et une électrique. ©Renault/Foto Arena/Rodolfo Buhrer

Annoncée le 3 novembre 2025, la nouvelle entité Renault Geely do Brasil n'aura pas tardé à se mettre au travail.

En effet, les partenaires viennent d'annoncer un investissement de plus de 600 millions d'euros (3,8 milliards de réals) dans l'usine de Curitiba, au Brésil, afin d'y produire trois nouveaux modèles en 2026 et un en 2027.

Présent au Brésil lors de cette annonce, Fabrice Cambolive, directeur de la croissance du groupe et patron de la marque Renault, n'a pas manqué de souligner l'importance de cette étape : "En combinant notre savoir-faire industriel, nos solides réseaux commerciaux et nos plateformes électrifiées de pointe, nous allons créer une gamme moderne et compétitive qui accélérera la croissance des ventes et renforcera la présence mondiale de Renault et Geely."

L'usine brésilienne de São José dos Pinhais va ainsi accueillir la plateforme multiénergie de Geely, baptisée GEA, qui servira de base à deux nouveaux modèles dont la production débutera au second semestre 2026. Renault annonce également, toujours au second semestre 2026, l'évolution d'un modèle de sa gamme.

En début d'année 2027, le site brésilien produira aussi un modèle électrique, badgé Renault, sur une nouvelle plateforme électrique.

"Plus qu'une simple coentreprise"

"Nous célébrons aujourd'hui une nouvelle ère pour le partenariat entre Geely et Renault au Brésil. Il ne s’agit pas d’une simple coentreprise, mais d’une coopération stratégique axée sur un marché à fort potentiel", a encore indiqué le patron français.

Rappelons que le 3 novembre 2025, Geely a pris 26,4 % de Renault do Brasil, donnant ainsi naissance à Renault Geely do Brasil.

Ce type d'accord n'est pas une première entre les deux constructeurs, puisque Renault et Geely sont déjà partenaires dans Horse Powertrain mais aussi en Corée du Sud où des modèles du chinois sont produits dans l'usine de Busan avec un modèle Renault (Grand Koleos) qui repose sur une plateforme Geely.