Clap de fin pour le premier distributeur Renault en Allemagne ?

Outre-Rhin, il n'y a pas que les constructeurs qui sont à la peine ; les réseaux de distribution le sont tout autant. Selon une information du journal économique Handelsblatt, le groupe allemand Autohaus König a déposé fin août 2026 une demande d’ouverture pour une procédure d’insolvabilité auprès du tribunal de Berlin (Allemagne). Le groupe emploie environ 1 200 personnes dans 82 établissements, implantés principalement dans l’est du pays.

À ce stade, cette procédure ne signifie pas la disparition du groupe, car elle doit permettre de poursuivre l’activité tout en recherchant des investisseurs ou une solution de restructuration.

Néanmoins, l’ampleur des difficultés contraste avec les derniers comptes publiés. Pour son exercice clos en août 2024, Autohaus König avait dégagé un bénéfice d’environ 1,2 million d’euros, mais selon le quotidien allemand Die Welt, cité par Handelsblatt, le groupe afficherait toutefois plus de 212 millions d’euros de dettes au moment de son dépôt de bilan.

Un partenaire stratégique pour Renault

Fondé en 1966 à partir d’un atelier et d’une activité de véhicules d’occasion à Berlin-Ouest, le groupe familial s’est progressivement imposé comme l’un des poids lourds de la distribution automobile allemande. Son développement s’est notamment accéléré dans les années 1980 avec l’obtention du panneau Renault.

Autohaus König se présente aujourd’hui comme le premier distributeur allemand du losange, mais aussi comme le premier opérateur à avoir commercialisé Dacia dans le pays. Au total, le groupe représente 18 marques, parmi lesquelles figurent également plusieurs enseignes de Stellantis, dont Opel, Fiat, Jeep et Citroën, ainsi que Kia et BYD. Son stock atteindrait environ 12 000 véhicules.

Renault suit l'affaire de près

Cette procédure constitue donc un dossier sensible pour plusieurs constructeurs, et tout particulièrement pour Renault et Stellantis. Ces derniers auraient étudié différentes pistes de financement et de restructuration au cours des dernières semaines, sans parvenir à établir une solution avant le dépôt de bilan.

"Nous restons en contact étroit avec l’administrateur judiciaire et accompagnons les procédures en cours dans la mesure de nos possibilités", a déclaré la filiale allemande de Renault, citée par nos confrères. L’enjeu consiste maintenant à déterminer si Autohaus König pourra être repris dans son ensemble ou si le groupe devra céder séparément une partie de ses sites.

Pour rappel, à fin août 2026, Renault totalisait 45 210 ventes en Allemagne, soit une part de marché de 2,3 %, tandis que le groupe Stellantis, hors Peugeot, couvrait 9,3 % des mises à la route, soit 183 000 immatriculations et une pénétration de 2,1 %.