Elodie Delion rejoint l'équipe digitale d'Emil Frey France Import

D'une banque vers un distributeur automobile. Elodie Delion vient d'annoncer son arrivée au sein d'Emil Frey France, quelques jours après avoir officialisé son départ de CGI Finance. Elle rejoint sa nouvelle écurie en qualité de responsable de l'expérience digitale de la division import, qui gère notamment les marques Mitsubishi et Subaru.

Titulaire d'un Bac +5 en gestion marketing, Elodie Delion a également une solide compétence en supervision de projet. Un profil d'autant plus pertinent pour Emil Frey France que l'essentiel de sa carrière professionnelle s'est déroulé dans l'industrie automobile et précisément dans le domaine du digital.

En effet, au terme de ses études, elle a fait ses premières armes au sein de l'agence Digital Dealer, spécialisée dans la communication des distributeurs automobiles. Ensuite, durant plus de huit ans, le groupe Nation lui a donné des responsabilités au marketing et à la communication. Une collaboration qui prendra fin, en septembre 2022, quand Elodie Delion s'engagea chez CGI Finance en qualité de relai auprès des partenaires des solutions digitales du groupe bancaire.

A compter de septembre 2026, elle va définir et superviser pour Emil Frey France Import le déploiement de la feuille de route stratégique en matière de digitalisation. Ce qui comprend notamment l'optimisation de la performance du web, des outils de relation client ou encore le pilotage de la réputation en ligne pour les marques automobiles commercialisées.