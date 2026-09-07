Le groupe Nedey s’implante en Alsace avec la reprise de JT Automobiles

Le groupe Nedey Automobiles franchit pour la première fois les frontières de la Franche-Comté. Le distributeur a repris JT Automobiles, un garage multimarque implanté depuis 1994 à Burnhaupt-le-Haut (68), à une vingtaine de kilomètres de Mulhouse. L’établissement opère désormais sous le nom de Nedey Alsace Automobile.

L’opération ne correspond toutefois pas à une acquisition classique. Fragilisée depuis plusieurs exercices, la société JT Automobiles avait été placée sous sauvegarde par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en juillet 2025. La procédure avait ensuite été convertie en redressement judiciaire en mai 2026.

Une situation économique compliquée

Le tribunal a finalement arrêté un plan de cession en juin 2026, avant de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise. Le groupe Nedey a officiellement annoncé la reprise fin juillet. Le montant de l’opération, le périmètre précis des actifs concernés et le nombre de salariés conservés n’ont pas été communiqués.

JT Automobiles affichait une situation financière dégradée. Selon les comptes disponibles sur Pappers, la société avait enregistré trois exercices déficitaires consécutifs. Après une perte nette de 119 000 euros en 2023 et de 75 200 euros en 2024, son déficit avait atteint 373 000 euros en 2025. Ses fonds propres étaient alors devenus négatifs, à hauteur de 89 900 euros.

350 véhicules par an

L’établissement de Burnhaupt-le-Haut est spécialisé dans la vente de véhicules neufs et d’occasion multimarques, ainsi que dans les activités de mécanique, de carrosserie et de peinture. Il représentait notamment les réseaux Distinxion et Bosch Car Service et commercialisait plus de 350 véhicules par an.

Cette reprise marque une nouvelle étape pour le groupe familial Nedey, historiquement implanté dans l’aire urbaine de Belfort-Montbéliard et principalement associé aux marques Peugeot et Citroën. Elle lui permet d’étendre son activité VO en Alsace tout en s’appuyant sur une entreprise bénéficiant de plus de trente ans de présence locale.