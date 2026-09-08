Le top 10 des distributeurs Peugeot en France

L'année 2025 n’aura épargné aucun des principaux distributeurs privés de Peugeot. Les dix premiers opérateurs ont écoulé ensemble 98 017 véhicules neufs, soit 43,8 % des ventes réalisées par le réseau. À périmètre comparable, les groupes présents dans les classements 2024 et 2025 ont enregistré une baisse de 11,8 %, ce qui représente 12 250 véhicules de moins sur un an, tandis que la marque a reculé de 5 %, un recul identique à celui du marché.

Malgré une baisse de 22,2 %, Autosphere (Emil Frey France) conserve largement la première place. Le groupe a commercialisé 17 920 Peugeot en 2025, contre 23 029 un an auparavant. Avec une perte de 5 109 unités, il signe également le plus fort recul en volume du classement.

Chopard réduit l’écart

Deuxième, Chopard totalise 15 175 véhicules, en retrait de 11,1 %. L’écart avec Emil Frey se réduit sensiblement, passant de 5 963 à 2 745 unités en un an. Le groupe Dubreuil complète le podium avec 12 869 Peugeot. L’opérateur, principalement implanté dans l’ouest de la France, voit ses volumes diminuer de 7,2 % par rapport aux 13 862 unités réalisées en 2024.

La hiérarchie reste ensuite stable. Gemy conserve la quatrième position avec 9 132 véhicules, soit une baisse de 6,9 %. Le groupe devance Mary, dont les ventes reculent de 10,3 %, à 8 137 unités.

GGS passe devant Sofida

Sixième, le groupe Bernard limite davantage son repli avec 7 787 immatriculations, en baisse de 5,7 %. GGS réalise la meilleure résistance parmi les distributeurs comparables. Ses volumes ne diminuent que de 1,8 %, à 7 480 unités. Cette performance lui permet de ravir la septième place à Sofida, qui recule de 9,8 %, avec 6 904 véhicules.

Gueudet fait son apparition dans le classement à la neuvième position. Le groupe a écoulé 6 579 Peugeot en 2025. Enfin, GEA ferme ce top 10 avec 6 034 unités. Le distributeur enregistre une baisse de 17,6 %, la deuxième plus forte contraction en pourcentage derrière Emil Frey.

Un réseau de 426 points de vente

En 2025, Peugeot s’appuie sur un réseau commercial de 426 points de vente. Le réseau privé rassemble 277 sites primaires et 93 points relais. De son côté, le réseau détenu par le constructeur compte 34 succursales et 22 points relais.

La marque recense 63 investisseurs en incluant Stellantis & You. Leur poids reste très hétérogène : 24 ne possèdent qu’un seul site, tandis que 7 opérateurs en exploitent au moins dix.

Quant à la rentabilité, elle a été quasiment inexistante. Le réseau a communiqué sur 0,1 %, soit l'épaisseur du trait. Seul lot de consolation, Peugeot est la seule marque du groupe Stellantis à ne pas être dans le rouge.

Top 10 des distributeurs Peugeot en France (2025)

Rang Groupe Volume 2025 Volume 2024 Évolution 1 AUTOSPHERE (EMIL FREY FRANCE) 17 920 23 029 -22,2 % 2 CHOPARD 15 175 17 066 -11,1 % 3 DUBREUIL 12 869 13 862 -7,2 % 4 GEMY 9 132 9 807 -6,9 % 5 MARY 8 137 9 074 -10,3 % 6 BERNARD 7 787 8 261 -5,7 % 7 GGS 7 480 7 616 -1,8 % 8 SOFIDA 6 904 7 651 -9,8 % 9 GUEUDET 6 579 NC NC 10 GEA 6 034 7 322 -17,6 %

Source : Stellantis