Le staff Citroën de Xavier Chardon étend ses responsabilités à DS

DS Automobiles est désormais sous le contrôle total de Citroën. Après la nomination de Xavier Chardon à la tête de la marque premium du groupe Stellantis, en plus de son rôle de directeur général de la marque aux chevrons, c’est au tour de son comité de direction d’en faire autant.

Tout le staff dirigeant est à présent commun aux deux marques à compter du 8 septembre 2026. Ainsi, Caroline Malléus est nommée responsable produit de DS Automobiles, en complément de ses responsabilités actuelles pour Citroën. Elle officie en tant que responsable produit et stratégie depuis fin 2024.

Aline Germain, responsable marketing de Citroën depuis janvier 2026, élargit également son périmètre de responsabilités à DS. Elle connaît bien la marque premium pour avoir occupé diverses fonctions (ventes, marketing, expérience client…) en France.

Sébastien Vandelle fait le chemin inverse

Responsable communication de Citroën depuis septembre 2025, Leslie Peltier va en plus chapeauter la communication de DS. Idem pour Thomas Bastet, responsable pricing et performance de Citroën, qui reprend cette responsabilité pour la marque DS Automobiles.

Laurent Diot est pour sa part nommé responsable de DS Automobiles pour la région Enlarged Europe, en complément de ses responsabilités actuelles pour Citroën Enlarged Europe.

Finalement, la seule exception dans cette vaste réorganisation est à mettre à l’actif de Sébastien Vandelle. Il officiait en tant que responsable de la satisfaction client pour DS Automobiles et devient en plus responsable de la satisfaction client de Citroën.