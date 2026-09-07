Le top 10 des distributeurs Renault, Dacia et Alpine en France

Dans un marché automobile français en recul de 5,1 % en 2025, les dix premiers distributeurs Renault, Dacia et Alpine ont, au contraire, accru leurs volumes.

Ils ont commercialisé 222 017 véhicules neufs en 2025, soit 7 % de plus, que les 207 564 enregistrés un an auparavant.

À eux seuls, ces dix groupes ont représenté 47,8 % des ventes réalisées par le réseau privé. Une concentration qui reste importante, puisque près d’un véhicule sur deux vendu par les concessionnaires privés Renault et Dacia est sorti des affaires de ces opérateurs.

Autosphere toujours intouchable

Sans surprise, Autosphere (Emil Frey France) reste solidement installé à la première place. Le groupe a écoulé 47 661 véhicules, soit une progression de 3 % sur un an. À lui seul, il représente plus d’un cinquième du volume cumulé par le top 10.

Le podium reste inchangé. Gueudet conserve la deuxième position avec 26 437 unités, en hausse de 7,6 %. Derrière lui, GGP affiche l’une des plus fortes progressions du classement : ses ventes ont augmenté de 11,5 %, à 24 944 véhicules.

Pour rappel, il avait intégré le capital de AG Automobiles en janvier 2025, développant ainsi son pérmètre dans les Ardennes (08) et la Marne (51).

Au pied du podium, Bodemer atteint 23 361 unités, soit une croissance de 9,1 %. Il devance toujours Edenauto, cinquième avec 21 020 immatriculations (+8,2 %). Les cinq premiers groupes concentrent ainsi près des deux tiers des volumes du top 10.

Car Lovers reprend une place

La deuxième moitié du classement connaît davantage de mouvements. Jean Rouyer Automobiles conserve sa sixième position avec 17 946 véhicules, en progression de 4,6 %.

Avec 17 574 unités, Car Lovers enregistre la plus forte hausse parmi les groupes présents sur les deux exercices. Ses volumes progressent de 12,4 %, ce qui lui permet de gagner une place et de repasser devant Synethis. Ce dernier recule au huitième rang malgré une croissance de 4,9 %, à 16 629 véhicules.

La principale nouveauté vient de Thivolle, qui se hisse à la neuvième place avec 13 340 unités. Son arrivée dans le top 10 s’explique notamment par l’élargissement de son périmètre.

En juillet 2025, le distributeur a officialisé la reprise de dix sites Renault et Dacia précédemment exploités par le groupe Meignan, renforçant ses positions en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté.

Le groupe Altaïr ferme le classement avec 13 105 véhicules. À périmètre comparable, ses volumes progressent de 1,6 %. Alliance Occitane Automobile, qui avait fait son entrée à la dixième place en 2024, disparaît en revanche du tableau.

Une rentabilité qui résiste

Au 1er janvier 2026, les marques du groupe Renault s’appuyaient en France sur 571 concessions exploitées par 46 investisseurs privés, dont 366 sites principaux et 154 sites secondaires.

À ce maillage s’ajoutaient 26 succursales détenues par le constructeur. Il s'agit du réseau le plus dense de France, tout comme celui des agents avec 2 559 adresses.

Malgré la contraction du marché et la hausse des coûts, la rentabilité du réseau Renault a résisté en 2025. Elle s’est établie autour de 0,7 % du chiffre d’affaires, un niveau presque stable sur un an et nettement supérieur à celui de la plupart des réseaux Stellantis.

Le constructeur attribue notamment cette résistance à l’enrichissement du mix produit, ce qui a permis de faire progresser le chiffre d'affaires de 3,6 %, à l’électrification ainsi qu’à la progression de l’après-vente et des contrats de service.

Top 10 des distributeurs Renault, Dacia et Alpine en France

Rang Groupe Volume 2025 Volume 2024 Évolution 1 AUTOSPHERE (EMIL FREY) 47 661 46 254 +3,0 % 2 GUEUDET 26 437 24 565 +7,6 % 3 GGP 24 944 22 372 +11,5 % 4 BODEMER 23 361 21 422 +9,1 % 5 EDENAUTO 21 020 19 419 +8,2 % 6 ROUYER 17 946 17 157 +4,6 % 7 CAR LOVERS 17 574 15 642 +12,4 % 8 SYNETHIS 16 629 15 859 +4,9 % 9 THIVOLLE 13 340 NC NC 10 ALTAIR 13 105 12 896 +1,6 %*

Source : constructeur