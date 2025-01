Le groupe GGP prend une participation au sein d'AG Automobiles

Le groupe présidé par Jean-Marie Zodo a pris 35 % du capital d'AG Automobiles, distributeur Renault et Dacia dans l'ex-région Champagne-Ardenne. En parallèle, il a été nommé distributeur Hyundai à Valenciennes, Maubeuge (59) et Cambrai (62).

Le groupe GGP prend 35 % dans le capital d'AG Automobiles, distributeur Renault en ex-Champagne-Ardenne. ©Renault

Le groupe GGP vient d'annoncer qu'il a intégré, au 1er janvier 2025, le capital d'AG Automobiles, distributeur Renault dans les Ardennes (08) et dans la Marne (51). Cette prise de participation est fixée à hauteur de 35 %.

Fondé en 2016 et dirigé par Antoine Guillou, le groupe AG Automobiles opère quatre concessions en ex-Champagne-Ardenne, à Charleville-Mézières et Rethel (08) ainsi qu'à Vitry-le-François et Sainte-Menehould (51), pour un volume estimé d'environ 2 000 véhicules neufs et un chiffre d'affaires, lui aussi estimé, autour des 100 millions d'euros en 2024.

"Ce rapprochement avec GGP Auto, distributeur multimarque (Renault, Dacia, Alpine, Ford, Jaguar, Land Rover, Hyundai), s'inscrit dans une logique de rapprochement des deux entités, de développement et de synergies, tout en préservant l'indépendance d'AG Automobiles dont Antoine Guillou conserve 65 % du capital", indique le communiqué de GGP qui souligne que "cette alliance s'appuie sur une relation de confiance établie entre les dirigeants [car] Antoine Guillou, Jean-Marie Zodo et Michel Cordier, ont déjà collaboré ensemble pendant 12 ans". Les deux dirigeants se sont en effet côtoyés chez Emil Frey France.

Cette fin d'année est riche en actualité pour le groupe GGP. Il a en effet été nommé distributeur Hyundai sur les territoires de Valenciennes et de Maubeuge (59) ainsi qu'à Cambrai (62) "à la suite de la fin des relations contractuelles entre la marque et le groupe Sofida (qui détenait le panneau sur ces territoires, NDLR), a indiqué le constructeur. Cette nomination s'est effectuée sans reprise d'affaires existantes."

À noter que le groupe GGP est déjà distributeur Hyundai dans le nord de la France, à Faches-Thumesnil et Villeneuve-d'Ascq, où il a respectivement repris des affaires aux groupes Dugardin et Easy Motors.