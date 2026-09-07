Maserati étudie une coopération avec Huawei et JAC

L’avenir de Maserati pourrait en partie s’écrire avec des partenaires chinois. Selon le quotidien italien Milano Finanza, dont les informations ont été relayées par Reuters, Stellantis discute avec Huawei et JAC Group d’une coopération industrielle de long terme autour de sa marque de luxe.

Les négociations auraient progressé, mais aucun accord n’a été officiellement annoncé. Interrogé par Reuters, Stellantis s’est limité à indiquer que le groupe échange régulièrement avec de nombreux acteurs industriels à travers le monde afin d’élargir les solutions proposées à ses clients. Huawei et JAC n’ont pas commenté ces informations.

Un même projet pour Maserati et Maextro

Le projet reposerait sur Harmony Intelligent Mobility, l’écosystème automobile développé par Huawei. Le groupe technologique chinois pourrait fournir les logiciels embarqués, l’architecture électronique, les systèmes de connectivité et certaines technologies d’aide à la conduite. JAC Group interviendrait dans l’ingénierie et l’industrialisation du véhicule. Maserati conserverait pour sa part la responsabilité du design, de la mise au point et du positionnement commercial du modèle.

Les partenaires envisageraient également de décliner le véhicule sous deux marques. Il pourrait être commercialisé en Chine sous le nom Maextro, la marque de luxe créée par Huawei et JAC, et porter le badge Maserati sur les autres marchés. Le recours à une architecture électronique et logicielle chinoise donnerait à Maserati un accès plus rapide à des technologies devenues déterminantes dans les véhicules électriques. Mais la marque devra conserver suffisamment de spécificités en matière de design, de comportement routier et d’expérience à bord pour défendre son positionnement dans le haut de gamme.

Maserati tombée sous les 8 000 livraisons

Ces discussions interviennent alors que la situation économique de Maserati s’est fortement détériorée. La marque a livré environ 7 900 véhicules en 2025, contre 11 300 en 2024, soit une baisse de près de 30 %. Elle a également enregistré une perte opérationnelle ajustée de 198 millions d’euros pour un chiffre d'affaires fin 2025 de 726 millions d'euros. La marge opérationnelle a sombré à -27,3 % !

En deux ans, les livraisons ont ainsi diminué d’environ 70 % et le chiffre d’affaires de près de 69 %. Maserati est passée d’un bénéfice opérationnel ajusté de 141 millions d’euros en 2023 à une perte cumulée de 458 millions d’euros sur les deux derniers exercices.

Avec de tels volumes, le financement autonome d’une nouvelle génération de véhicules, de leurs logiciels et de leurs architectures électroniques devient particulièrement difficile. De fait, le modèle économique actuel de la marque n’est plus soutenable sans une profonde restructuration, un partage des investissements ou un apport technologique extérieur.

Le directeur général de Stellantis, Antonio Filosa, avait indiqué en juin 2026 que le groupe recherchait de nouveaux partenariats industriels, notamment pour Maserati. Cette recherche de partenaires s’inscrit dans une stratégie déjà mise en œuvre par Stellantis avec Leapmotor et Dongfeng.

Le projet avec Huawei et JAC ne constituerait toutefois qu’une composante du redressement de Maserati. La marque doit présenter en décembre, à Modène, sa nouvelle stratégie de long terme, lors d'une Capital market day dédié aux investisseurs.