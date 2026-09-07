Jean-Pierre Diernaz succède à Arnaud Belloni à la tête du marketing de Renault

Renault a trouvé le successeur d’Arnaud Belloni. Le constructeur annonce la nomination de Jean-Pierre Diernaz au poste de vice-président Renault brand global marketing et de chief branding officer pour l’ensemble des marques du groupe. Il prendra ses fonctions le 14 septembre 2026 et intégrera le comité de direction de la marque Renault.

Jean-Pierre Diernaz prendra en charge l’ensemble des activités marketing mondiales de Renault. Il devra notamment poursuivre la transformation engagée autour de la connaissance client, de la data, de l’intelligence artificielle et du pilotage de la performance. Le constructeur lui confie également la mission de renforcer la préférence de marque et d’accompagner son développement en Europe, notamment dans l’électrique, mais aussi sur ses principaux marchés internationaux.

Dans son second rôle de chief branding officer, Jean-Pierre Diernaz supervisera la cohérence du portefeuille de Renault Group. Il devra veiller à la complémentarité entre Renault, Dacia et Alpine, tout en préservant l’identité et le positionnement propres à chacune des trois marques. Il sera directement rattaché à Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault et Chief Growth Officer de Renault Group.

L'IA et la Data au service de la préférence de marque

Cette nomination intervient au moment où Renault Group commence à déployer son nouveau plan stratégique futuREady. Après avoir restauré la désirabilité de ses marques et amélioré son positionnement prix durant la Renaulution, le constructeur veut désormais convertir plus directement ce capital de marque en croissance. "Jean-Pierre aura pour mission de poursuivre le travail engagé pour renforcer notre capacité à créer de l’émotion, du désir et de la préférence de marque", explique Fabrice Cambolive. Le dirigeant attend également de lui qu’il accélère l’utilisation de "la data, l’IA et les nouveaux outils de pilotage de la performance".

Jean-Pierre Diernaz connaît déjà bien l’environnement de Renault. Après avoir commencé sa carrière chez Ford, il avait rejoint Nissan en 2005 comme directeur de la publicité pour l’Europe. Il a ensuite occupé plusieurs fonctions de direction au sein du constructeur japonais, notamment pour Infiniti et dans les véhicules électriques, avant de devenir vice-président chargé du marketing et du numérique en Europe. En 2019, il avait rejoint MotorK, spécialiste de la transformation numérique de la distribution automobile, comme directeur de la stratégie. Il était ensuite entré chez General Motors Europe en 2024 en qualité de directeur marketing. Il avait par la suite pris la direction générale des activités européennes du constructeur américain, et notamment de la marque Cadillac, tout en conservant la responsabilité du marketing.