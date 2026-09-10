Jérôme Biguet prend la direction commerciale de Nissan France

De la direction marketing à la direction commerciale, il n’y a qu’un pas que Jérôme Biguet n’a pas hésité à franchir. Cela se passe chez Nissan France.

Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission d'accompagner la croissance de la marque sur le marché français et de renforcer la performance commerciale auprès du réseau et des clients.

"Les prochains mois s'annoncent particulièrement passionnants pour Nissan avec l'arrivée de nombreux nouveaux produits comme la nouvelle Leaf, la prochaine Pixo, ou le très spectaculaire Juke 100 % électrique", réagit Jérôme Biguet.

En tant que directeur commercial, il reporte directement à Charbel Abi-Ghanem, le directeur général de Nissan France. Il fait également partie du comité de direction.