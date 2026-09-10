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Constructeurs

Jérôme Biguet prend la direction commerciale de Nissan France

Publié le 10 septembre 2026

Par Damien Chalon
< 1 min de lecture
Nissan France place Jérôme Biguet au poste de directeur commercial. Il évoluait jusqu’à présent en qualité de directeur marketing.
Jérôme Biguet Nissan
Jérôme Biguet est nommé directeur commercial de Nissan France. ©Nissan

De la direction marketing à la direction commerciale, il n’y a qu’un pas que Jérôme Biguet n’a pas hésité à franchir. Cela se passe chez Nissan France.

 

Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission d'accompagner la croissance de la marque sur le marché français et de renforcer la performance commerciale auprès du réseau et des clients.

 

"Les prochains mois s'annoncent particulièrement passionnants pour Nissan avec l'arrivée de nombreux nouveaux produits comme la nouvelle Leaf, la prochaine Pixo, ou le très spectaculaire Juke 100 % électrique", réagit Jérôme Biguet.

 

En tant que directeur commercial, il reporte directement à Charbel Abi-Ghanem, le directeur général de Nissan France. Il fait également partie du comité de direction.

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