La Dacia Spring gagne son ticket pour l’écoscore

Publié le 21 septembre 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Produite en Slovénie sur la même base que la Renault Twingo E-Tech, la deuxième génération de la Dacia Spring est enfin éligible au score environnemental, contrairement à la précédente, fabriquée en Chine. Le Volkswagen ID. Cross et le Hyundai Ioniq 3 rejoignent également la liste des nouveaux modèles électriques écoscorés.

La deuxième génération de la Dacia Spring s'invite à la table des modèles électriques éligibles à l'écoscore. ©Dacia

La liste des véhicules éligibles au score environnemental a de nouveau été mise à jour au Journal officiel. Un arrêté datant du 16 septembre 2026 vient en effet d’y ajouter la Dacia Spring, entre autres, qui fait donc enfin son entrée dans le cercle des modèles électriques écoscorés. Pour rappel, la première génération de la Dacia Spring, lancée en 2021, était fabriquée en Chine et ne pouvait donc pas prétendre au score environnemental. Sa remplaçante, qui partage désormais sa plateforme avec la Renault Twingo E-Tech, est produite dans l'usine de Novo Mesto, en Slovénie, comme sa cousine au losange. Un changement qui lui permet de répondre aux critères du dispositif et de décrocher ce précieux sésame. La nouvelle Dacia Spring peut-elle reconquérir le marché des petites électriques ? Disponible à la commande depuis le 8 septembre 2026, la deuxième génération de la Dacia Spring n’est proposée que dans une seule version de 80 ch. Cette dernière embarque une batterie LFP d’une capacité utile de 27,5 kWh, qui lui offre jusqu’à 250 km d’autonomie en cycle mixte WLTP. Son ticket d’entrée est fixé à 17 900 euros, avant déduction des aides gouvernementales. Le Volkswagen ID. Cross et le Hyundai Ioniq 3 aussi concernés Parmi les principales nouveautés figurent également le Volkswagen ID. Cross. Ce SUV du segment B, déclinaison surélevée de l’ID. Polo, mise sur un prix d’appel de 28 000 euros et sur un bagage technique lui permettant d’atteindre jusqu’à 427 km d’autonomie. Fabriqué en Turquie, le Hyundai Ioniq 3 s’invite aussi à la table de l’écoscore. Ce crossover au style bien marqué, cousin technique du Kia EV2, dispose d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 496 km. Son prix démarre à 29 995 euros en France. La Volkswagen ID. Polo obtient l’écoscore Enfin, pour rappel, la Volkswagen ID.3 Neo et le Skoda Epiq avaient également rejoint la liste des véhicules éligibles au score environnemental en août dernier, au même titre que la Renault Megane E-Tech restylée.

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