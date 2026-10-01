Marché BtoB : Renault creuse l'écart sur l'électrique

Avec 125 130 immatriculations recensées à fin septembre 2026, les voitures électriques ont vu leurs livraisons bondir de 79,5 % en un an sur les canaux BtoB, atteignant une part de marché de 39,9 %. Renault domine largement le classement des constructeurs, réalisant à lui seul plus de 20 % des mises à la route de modèles à batterie chez les flottes.

Sur les neufs premiers mois de l'année 2026, Renault capte à lui seul 20,8 % des immatriculations de modèles électriques en BtoB. ©Renault

L’électrique a atteint un nouveau record dans les flottes. En septembre 2026, ce sont en effet un total de 16 940 voitures à batterie qui ont été immatriculées sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, sociétés et administrations), selon AAA Data. Le précédent record de livraisons sur un seul mois a donc été une nouvelle fois battu.

Cette belle performance se traduit par une hausse de 76 % des mises à la route de modèles électriques en l’espace d’un an, et par une part de marché de 43,1 % à la fin du troisième trimestre 2026 (contre 24,6 % un an plus tôt). L’électrique reste donc l’énergie la plus plébiscitée devant l’hybride, qui représente quant à elle 41,4 % des ventes sur le marché BtoB.

Au cumul depuis le début de l’année 2026, les ventes de voitures électriques ont donc grimpé de 79,5 %, pour atteindre 125 130 exemplaires écoulés, soit 39,9 % du marché des flottes. À titre de comparaison, il y a un an, ce chiffre était de 69 696 unités (21,7 % du marché).

Qui pour détrôner Renault ?

Depuis janvier 2026, Renault s’impose comme le leader incontesté des ventes électriques sur le marché des flottes. Avec un total de 26 041 immatriculations de modèles à batterie, le constructeur français réalise à lui seul 20,8 % des livraisons de véhicules électriques chez les professionnels. À la fin du troisième trimestre 2026, le Losange termine ainsi très loin devant Peugeot (2e ; 11 274 exemplaires), Skoda (3e ; 10 613 ex.), BMW (4e ; 10 392 ex.) ou encore Tesla (5e ; 9 858 ex.).

Si l’on se penche sur le classement des modèles électriques les plus vendus, on se rend compte que le top 3 évolue très peu d’un mois à l’autre. À fin septembre 2026, le Renault Scenic E-Tech arrive en effet une nouvelle fois en tête des immatriculations, et ce, toutes énergies confondues, avec 13 995 mises à la route. En deuxième position, on retrouve toujours le Tesla Model Y (8 465 ex.) qui devance le Skoda Elroq (3e ; 6 330 ex.).

Au pied du podium viennent ensuite se positionner la Renault 5 E-Tech (4e ; 5 580 ex.) et la Volkswagen ID.4 (5e ; 4 904 ex.). Enfin, les Renault Megane E-Tech (6e ; 4 507 ex.), BMW iX1 (7e ; 3 951 ex.), Peugeot e-3008 (8e ; 3 798 ex.) Ford Explorer (9e ; 3 557 ex.), et Skoda Enyaq (10e ; 3 423 ex.) complètent le top 10 des modèles électriques les plus vendus en BtoB au troisième trimestre 2026.

Fait marquant, la Peugeot e-208 (1 885 ex.), pourtant habituée à figurer en haut du tableau, ne figure plus dans le top 20 des voitures électriques les plus immatriculées chez les professionnels. Lancée en septembre 2025, la Kia EV4 (20e ; 1 911 ex.), premier modèle écoscoré du constructeur sud-coréen, fait en effet son apparition dans le classement, au détriment de la citadine du Lion, dont la prochaine génération n'arrivera pas avant l'été 2027.

Top 10 des ventes électriques par marque sur le marché BtoB à fin septembre 2026

Marques Volumes 1 Renault 26 041 2 Peugeot 11 274 3 Skoda 10 613 4 BMW 10 392 5 Tesla 9 858 6 Volkswagen 9 009 7 Ford 6 570 8 Mercedes-Benz 5 990 9 Audi 5 903 10 Citroën 4 676

Top 20 des ventes de modèles électriques sur le marché BtoB à fin septembre 2026