L’électrique atteint un nouveau record dans les flottes

Les immatriculations de voitures particulières électriques ont battu un nouveau record sur le marché BtoB. Les modèles à batterie s’installent pour de bon comme le principal pilier des flottes.

En septembre 2026, 16 940 voitures électriques ont été immatriculées sur les canaux BtoB. ©AdobeStock-Kyryl Gorlov

16 940. Voici le nombre de voitures électriques livrées en septembre 2026 sur les canaux BtoB (LLD, sociétés et administrations) en France, selon AAA Data. Il s’agit tout simplement du record d’immatriculations sur un mois.

Ce volume est supérieur de 76 % à celui de septembre 2025. La réforme des avantages en nature commençait alors à peine à produire ses effets sur les commandes des entreprises. Un an plus tard, l’électrique s’impose comme la première force en BtoB avec 43,1 % de part de marché, devant l’hybride à 41,4 %.

Le Scenic E-Tech en tête des ventes

Dans cette période faste pour l’électrique, le Renault Scenic E-Tech s’impose assez largement comme la première proposition. En septembre, le C-SUV a cumulé 1 774 livraisons. Vient ensuite la Tesla Model Y avec 1 096 unités.

Ce succès de l’électrique permet au marché global VP BtoB de terminer le mois dans le vert, à +0,4 % et 39 337 unités. Il s’agit du cinquième mois consécutif de hausse. Cela s’avère toutefois encore insuffisant pour ramener l’équilibre depuis janvier.

Après neuf mois, le marché VP flotte est toujours en baisse de 2,3 %, à 313 585 unités. L’électrique cumule 125 130 livraisons (+79,5 %) et atteint une part de marché de 39,9 % (contre 21,7 % en 2025). L’hybride reste, pour l’heure, en tête avec 43,5 % de part de marché mais les courbes vont bientôt se croiser.

Les VUL toujours en berne

L’utilitaire ne parvient pas en revanche à redresser la barre. Le mois de septembre est dans la lignée des précédents, avec une baisse de 11,1 % des immatriculations, à 21 405 unités. L’électrique ne réussit pas ici à jouer le rôle de locomotive avec seulement 3 567 livraisons (+4,1 %).

Depuis janvier, le bilan est donc morose pour les VUL. Seulement 189 074 mises à la route sont comptabilisées à ce stade, soit un repli de 5,1 %. Ce qui nous donne un marché global flottes (VP et VUL) en baisse de 3,4 % après neuf mois, à 502 659 unités.