R8 Gordini Concept : Renault ressuscite son icône en électrique

Elle pourrait bien être l’une des stars du Mondial de l’Auto 2026… Depuis 2021, Renault a pour habitude de réinterpréter certains de ses modèles les plus emblématiques à travers des créations uniques. Une manière pour le constructeur de rendre hommage à son patrimoine, sans pour autant que ces concepts donnent lieu à un véhicule de série.

C’est donc dans ce cadre que Renault a présenté un tout nouveau show car inspiré de la R8 Gordini. Baptisé Renault 8 Gordini Concept, il s’agit d’une réinterprétation moderne et 100 % électrique de la mythique sportive des années 1960. Mais à la différence de la R5 Diamant, cocréée avec le designer français Pierre Gonalons, ou encore de la R17, fruit d’une collaboration avec Ora Ito, ce nouveau concept est une création entièrement signée Renault.

Lancée en 1964, la Renault 8 Gordini, surnommée "la Gorde", est le dérivé sportif d’un modèle de grande série, qui doit son nom au célèbre préparateur de moteurs Amédée Gordini. Avec son moteur de 95 ch, implanté à l’arrière et associé à des roues arrière motrices, elle était alors reconnue pour offrir les performances d’une véritable sportive.

Un moteur électrique de 270 ch

Longue de 4,12 m pour 1,88 m de large et 1,27 m de haut, la Renault 8 Gordini Concept affiche des proportions compactes et sportives. Monté sur des roues de 19 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière, ce coupé deux portes (contre quatre pour la version originelle) se distingue par une posture très basse et une face avant agressive, marquée par son dessin en "V" et ses six projecteurs.

La poupe élargie et musclée rappelle d’ailleurs l’architecture à moteur arrière et propulsion de la Renault 8 Gordini originelle. Mais le quatre-cylindres a désormais laissé place à un moteur électrique de 270 ch, tandis qu’un léger dévers à l’arrière accentue encore le caractère sportif du concept.

"La silhouette caractéristique de la Renault 8, quasi symétrique entre l'avant et l'arrière, a été réinterprétée et dynamisée en plaquant la voiture au sol avec une cabine plus fluide, des voies larges, des ailes proéminentes et des tailles de roues qui atteignent 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière", souligne Alexandre Malval, directeur du design Renault.

Des clins d’œil à la version originelle

Malgré des proportions très différentes de celles de la R8 Gordini originelle, le concept multiplie les clins d’œil à son aïeule. Le lettrage Gordini et le nouvel emblème "8" reprennent notamment certains codes du modèle de 1964, tandis que l’embossage de la ceinture de caisse est conservé et sert désormais à guider le flux d’air vers une nouvelle ouïe d’aération.

Les passages de roue rectangulaires, les rétroviseurs en obus et la grille à la base du pare-brise font également écho à la "Gorde". À l’avant, les six projecteurs ronds intègrent directement les anciens phares additionnels de la version rallye, tandis que la grille d’aération arrière conserve à la fois son rôle fonctionnel et son intérêt esthétique.

À bord, la Renault 8 Gordini Concept mêle références au modèle originel et traitement contemporain. La planche de bord reprend la casquette traversante, désormais associée à une lame en aluminium brossé sur laquelle prennent place plusieurs cadrans ronds, qui sont en réalité des écrans numériques.

"Nous nous sommes inspirés de la planche de bord originelle de la Renault 8, en reprenant les marqueurs classiques que nous avons ensuite revisités", souligne Stéphane Maiore, responsable du design intérieur Renault. L’habitacle fait également la part belle à l’aluminium et à l’Alcantara®, tandis que les sièges baquets s’inspirent de ceux de l’époque avec leur revêtement central en velours côtelé bleu.

Le concept Renault 8 Gordini qui, rappelons-le, ne préfigure pas de futur véhicule de série, sera toutefois exposé sur le stand Renault du Mondial de l'Auto de Paris, du 12 au 18 octobre 2026. Reste maintenant à savoir s’il recevra le même accueil que le show car R17 électrique, qui avait rencontré un franc succès auprès du public lors de la précédente édition du salon parisien.