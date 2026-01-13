Cupra a dépassé Seat au niveau mondial

En 2025, Cupra a livré plus de voitures que Seat dans le monde, portant son total à 328 800 unités, contre 257 400 pour sa marque sœur. Au cumul, les deux emblèmes espagnols du groupe Volkswagen établissent un nouveau record commercial.

Cupra a livré plus de voitures que Seat en 2025, un écart qui devrait se creuser avec la prochaine Raval. ©Cupra

Les courbes se sont croisées en 2025. Pour la première fois de sa jeune histoire, Cupra a livré plus de voitures que Seat sur une année. La marque sportive a vu ses volumes mondiaux atteindre 328 800 unités l’an passé (+32,5 %), contre 257 400 pour sa marque sœur (-17 %).

Les dynamiques ne sont clairement pas les mêmes au sein des deux entités du groupe Volkswagen. Toutes les nouveautés sont pour le compte de Cupra, lorsque Seat se contente de cumuler les restylages de ses rares modèles encore au catalogue.

"Seat reste un pilier"

Les dirigeants de deux marques tiennent toutefois à souligner que le volume cumulé des deux marques a atteint un niveau record en 2025, à 586 300 unités (+5,1 %). Un maigre lot de consolation pour Seat, qui a tristement fêté son 75e anniversaire.

"2025 a été une année marquante, avec des résultats records qui soulignent la force de notre stratégie et, en particulier, les performances exceptionnelles de Cupra", commente Markus Haupt, nouveau PDG de Seat et Cupra. "Bien que les ventes de Seat aient diminué, ajoute-t-il, la marque reste un pilier de notre entreprise, comme en témoignent nos récents investissements dans celle-ci."

Cupra s’impose de toute évidence comme l’avenir côté espagnol. La marque a d’ailleurs récemment passé le cap symbolique du million de voitures vendues. Son modèle phare du moment est le Formentor avec 104 400 unités livrées en 2025, devant la Terramar (66 000), la Born (43 700) et la Tavascan (36 000). Les modèles électriques ont représenté 24,2 % du volume annuel.

Certes, Cupra n’a pas passé le cap des 500 000 livraisons en 2025 comme cela avait été évoqué par son ancien patron Wayne Griffiths en 2022. Sa progression n’en reste pas moins fulgurante, en témoigne une part de marché de 2,22 % en Europe. L’objectif est d’atteindre 3 % à court terme.

La Raval en vue

L'Allemagne est le premier marché continental de Cupra avec 103 100 livraisons en 2025. Viennent ensuite le Royaume-Uni (41 200), l’Espagne (26 600), la France (22 600) et l’Italie (22 100). Le prochain lancement de la Raval, une citadine électrique, devrait permettre à la marque de franchir un nouveau cap dès cette année.

Comme évoqué précédemment, Seat ne connaît pas la même trajectoire. Le groupe évoque "une feuille de route claire pour l’avenir" qui tarde à se matérialiser. La marque doit, en attendant, composer avec sa gamme vieillissante dont les restylages peinent à cacher les rides. L’Ibiza cumule encore 94 800 ventes en 2025, l’Arona 72 400.

L'Espagne demeure la place forte de Seat avec 66 100 livraisons, suivie de l’Allemagne (53 000) et du Royaume-Uni (36 800).