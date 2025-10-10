Fini l’intérim, Markus Haupt confirmé au poste de PDG de Seat et Cupra

Patron par intérim de Seat et Cupra depuis le 1er avril 2025 et le départ de Wayne Griffiths, Markus Haupt vient d’être officiellement nommé au poste de PDG. Sa prise de fonction intervient alors que plusieurs lancements stratégiques se profilent à l’horizon.

Markus Haupt est nommé PDG de Seat et Cupra. ©Seat

Il aura fallu plus de six mois au conseil de surveillance de Seat et Cupra, présidé par Thomas Schäfer, pour arriver au constat que Markus Haupt était l’homme de la situation. Ce dernier occupait depuis le 1er avril dernier le poste de PDG par intérim des deux marques, à la suite du départ précipité de Wayne Griffiths.

Markus Haupt s’installe donc pour de bon dans le fauteuil de président-directeur général des emblèmes espagnols du groupe VW. Rappelons qu’il officiait jusque-là en qualité de vice-président exécutif de la production et de la logistique. Il avait piloté à ce titre la transformation de l’usine de Martorell, près de Barcelone, en vue de l’arrivée de modèles électriques.

"Markus bénéficie de plus de deux décennies d’expérience au sein de plusieurs marques et pays au sein du groupe. Son expertise approfondie en matière de production, de logistique et de planification stratégique fait de lui le leader idéal pour piloter la stratégie d’électrification de l’entreprise et la croissance continue de Cupra", déclare Thomas Schäfer, par ailleurs directeur de la marque VW.

Lancements majeurs en vue

Le nouveau PDG devra en effet gérer un moment clé pour les deux marques, avec le lancement de la citadine électrique Raval en mars 2026 côté Cupra, et l’arrivée prochaine des nouvelles générations d’Ibiza et d’Arona côté Seat.

"Je suis honoré de diriger l’entreprise durant sa transformation la plus importante dont le lancement de modèles révolutionnaires comme la Cupra Raval et notre virage vers l’électrification, réagit Markus Haupt à sa nomination. Avec le comité de direction et nos équipes, je suis convaincu que nous allons écrire un nouveau chapitre de croissance dans l’histoire de l’entreprise."

La croissance est déjà au rendez-vous puisque 216 000 modèles Cupra ont été livrés depuis le mois de janvier, un volume en hausse de 36 %. La marque va d’ailleurs bientôt passer le cap du million de véhicules écoulés depuis ses débuts. La marque Seat a de son côté immatriculé 172 700 unités entre janvier et août.