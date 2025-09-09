Cupra donne un aperçu de sa future Raval

Publié le 9 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

À l’occasion du salon de Munich 2025, Cupra a dévoilé une version camouflée de sa future citadine 100 % électrique qui prendra le nom de Raval. Cousine des prochaines Volkswagen ID. Polo, ID. Cross et Skoda Epiq, elle sera commercialisée à partir de 2026.

Sur le marché en 2026, la Cupra Raval sera disponible avec deux tailles de batterie, plusieurs niveaux de puissance. ©Cupra

Elle se fait attendre… Initialement prévue pour 2025, la Cupra Raval sera finalement commercialisée en 2026. Mais pour nous faire patienter, la marque espagnole a présenté sa future citadine 100 % électrique dans une version camouflée, au salon de Munich 2025. Préfigurée par le concept car UrbanRebel, la Cupra Raval sera le premier véhicule du groupe Volkswagen à reposer sur la plateforme MEB+ dotée d’une traction avant, auquel suivront les Volkswagen ID. Polo, ID. Cross et Skoda Epiq. La citadine électrique de Cupra bénéficiera quant à elle d’un positionnement plus sportif, et viendra concurrencer les Alpine A290 et Peugeot e-208 GTi. Quand les petites sportives font leur grand retour en électrique "Pour nous, la Cupra Raval est plus qu'une voiture. Le projet sous-jacent la rend vraiment spéciale avec la future gamme de citadines électriques, que nous sommes fiers de diriger depuis l'Espagne", a déclaré Markus Haupt, directeur général par intérim de Cupra. Un véhicule urbain et sportif La Cupra Raval tire son nom de l'un des quartiers les plus emblématiques et dynamiques de Barcelone. Le design du camouflage qui recouvre la voiture lors de sa présentation au salon de Munich rend également hommage au quartier, avec une carte qui retrace les rues d’"El Raval". Avec seulement 4 m de long, ses dimensions correspondent parfaitement à un usage en ville. Mais la future citadine de Cupra se distingue avant tout par son caractère sportif. Toutes les versions de la Raval ont en effet été conçues pour refléter l'ADN sportif de la marque. On peut par exemple relever le châssis sport abaissé de 15 mm par rapport à la plateforme, la suspension spécialement réglée ou encore la direction progressive qui améliore l'agilité de la voiture. Cupra a la cote chez les professionnels La version haut de gamme VZ (166 kW) ira encore plus loin et sera équipée de sièges baquets, d'une suspension DCC Sport, d'un mode ESC OFF, de jantes 19 pouces avec des pneus plus larges de 235 mm et d'un différentiel à glissement électronique VAQ. Au total, la Cupra Raval sera disponible avec deux tailles de batterie, plusieurs niveaux de puissance et différentes finitions pour répondre aux besoins des clients.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.