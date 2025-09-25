Dorothée Bonassies quitte Volkswagen, Sylvain Charbonnier lui succède

Publié le 25 septembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ < 1 min de lecture

Volkswagen Group France nomme Sylvain Charbonnier à la tête de la marque Volkswagen. Il remplace Dorothée Bonassies qui quitte le groupe.

Sylvain Charbonnier prend les commandes de la marque VW en France. ©Volkswagen

À la tête de la marque Volkswagen en France depuis le 1er janvier 2024, Dorothée Bonassies quitte ses fonctions. Dans son communiqué, Volkswagen Group France remercie très brièvement la dirigeante, qui fut également directrice de Skoda France de 2018 à 2024. Pour la remplacer, officiellement à compter du 1er octobre 2025, le groupe nomme Sylvain Charbonnier. Il officiait depuis 20221 en qualité de directeur après-vente ''Core Brands'' pour Volkswagen Group UK. Débuts chez Renault Le nouveau patron de VW France a intégré le groupe en 2014. Il fut notamment directeur de l’après-vente pour Volkswagen Group France entre 2014 et 2018, puis responsable après-vente monde commerce pièces et services à Kassel et Wolfsburg, en Allemagne, de 2018 à 2021. Sylvain Charbonnier a débuté sa carrière chez Renault en 1989 avec une dominante là aussi après-vente, avec des expériences aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne. Il fut également directeur après-vente des zones euro-méditerranéenne et africaine.

