La Cupra Born restylée passe à l’offensive et promet plus de 600 km d’autonomie

Lancée fin 2021, la Cupra Born s’offre une mise à jour caractérisée par quelques changements esthétiques, une ergonomie améliorée et une autonomie accrue, dépassant désormais les 600 km. Son lancement commercial est prévu à l’été 2026.

Avec ce restylage, la Cupra Born peut désormais revendiquer une autonomie allant jusqu'à environ 600 km. ©Cupra

Premier modèle 100 % électrique de Cupra, la Born s’est très rapidement imposée comme l’un des best-sellers de la marque espagnole depuis son lancement fin 2021. En 2025, la berline compacte à batterie s’est encore écoulée à 5 119 exemplaires (+14,4 %) sur le marché français, représentant ainsi plus d’une vente sur cinq de Cupra.

La Born affiche d’ailleurs toujours des volumes de ventes très convaincants, avec 823 livraisons enregistrées depuis le début de l’année 2026, soit une légère progression de 3,5 % en l’espace d’un an. Pas mal pour un modèle qui est commercialisé depuis plus de quatre ans !

Mais Cupra n’a pas attendu que les ventes de sa Born fléchissent pour lui offrir une mise à jour. La compacte 100 % électrique passe en effet par la case restylage, en attendant la présentation officielle de sa petite sœur, la Raval, prévue pour le 9 avril prochain.

Ergonomie améliorée dans l’habitacle

Sans révolutionner son modèle, Cupra accorde quelques changements esthétiques à sa Born restylée. Elle adopte en effet les nouveaux codes stylistiques de la marque espagnole, avec notamment les trois triangles dans la signature lumineuse. À l’arrière, la Born est désormais équipée d’un bandeau lumineux et du logo rétroéclairé de Cupra, introduits par le Tavascan et repris sur le Terramar, ainsi que sur les Formentor et Leon restylés.

L'intérieur évolue également et offre une qualité supérieure, notamment grâce à de nouveaux matériaux sur les panneaux de porte. Si la taille de l’écran central dédié à l’infodivertissement reste à 12,9 pouces, celle de la dalle réservée à l’instrumentation numérique passe de 5,3 à 10,25 pouces. Une évolution que l’on devrait aussi retrouver sur le Tavascan d’ici à la fin de l’année 2026.

L’ergonomie de la Cupra Born restylée est également améliorée, avec la réintroduction de commandes physiques. Sur le volant, les touches à retour haptique sont effectivement supprimées et laissent place à des boutons à poussoir. En revanche, l’habitabilité pour les passagers reste inchangée et le volume du coffre stagne à 385 l.

Plus de 600 km d’autonomie

Les changements se font plus nombreux sous le capot. Auparavant propulsée par un bloc de 204 ch, la version d’entrée de gamme de la Cupra Born embarque désormais un moteur de 190 ch, associé à la même batterie de 58 kWh. L’autonomie grimpe à environ 450 km, contre 128 km auparavant.

Les versions V et VZ, revendiquant respectivement 231 et 326 ch, restent quant à elles présentes au catalogue, mais elles voient néanmoins leur autonomie progresser. Sous réserve d’homologation, celle-ci pourrait désormais dépasser les 600 km en cycle mixte WLTP, contre un maximum de 593 km jusqu'à maintenant. Le mode de conduite one pedal fait également son apparition sur toutes les versions.

Toujours fabriquée dans l’usine de Zwickau, en Allemagne, aux côtés de sa cousine technique la Volkswagen ID.3, la Cupra Born restylée verra sa production débuter au deuxième trimestre 2026, pour un lancement commercial prévu à l'été prochain. La marque n’a en revanche pas encore souhaité communiquer sur les prix de son nouveau modèle.