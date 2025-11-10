Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Seat et Cupra renforcent leur état-major

Publié le 10 novembre 2025

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Markus Haupt, le nouveau PDG de Seat et Cupra, étoffe sa garde rapprochée avec les nominations de Daniel Cortina à la stratégie mondiale et d’Arantxa Alonso à la direction de la qualité.
seat cupra
Daniel Cortina et Arantxa Alonso occupent de nouvelles fonctions au sein de Seat et Cupra. ©Seat/Cupra

Confirmé il y a quelques semaines à la tête des marques Seat et Cupra, Markus Haupt nomme deux fidèles du groupe à ses côtés. Daniel Cortina, jusque-là directeur de la stratégie, va dorénavant officier en tant que secrétaire général et directeur de la stratégie.

 

Mission lui est assignée de préparer "l’entreprise à saisir les opportunités de croissance futures et à relever les défis à venir pour les deux marques", est-il précisé dans un communiqué. Sous sa direction, les fonctions de durabilité et de conformité environnementale seront regroupées en un seul rôle qualifié de stratégique.

 

Daniel Cortina connaît la maison sur le bout des doigts pour y être entré en 1999. Il a notamment été chef de produit du segment A et directeur de la gestion de projet. À ce dernier poste, il a joué un rôle central dans le lancement des Cupra Formentor et Born.

 

Cupra donne un aperçu de sa future Raval

 

La seconde nomination est celle d’Arantxa Alonso en tant que directrice de la qualité, succédant ainsi à Daniel Cortina. Elle était dernièrement responsable de la marque Seat. Avant cela, elle fut responsable de la R&D sur les systèmes d’infodivertissement, cheffe de produit de la Seat Leon, responsable du marketing produit pour les voitures compactes Seat et Cupra, ou encore directrice du bureau de projet Cupra en Chine.

 

"En tirant parti de l’expérience et de l’expertise approfondies de Daniel et d’Arantxa, nous continuerons à stimuler l’innovation, à renforcer nos processus et à proposer davantage de valeur ajoutée. Par-dessus tout, nous restons concentrés pour dépasser les attentes des consommateurs et assurer la satisfaction de nos clients", déclare Markus Haupt.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Nouvelle session de chaises musicales chez Stellantis

Nouvelle session de chaises musicales chez Stellantis

XPeng confie ses ventes BtoB à Louis de Réals

XPeng confie ses ventes BtoB à Louis de Réals

Julien Peirano fait son retour à la direction VO de Mobilize Financial Services

Julien Peirano fait son retour à la direction VO de Mobilize Financial Services

Pierre-Martin Bos quitte Kia Europe pour diriger Zero Motorcycles

Pierre-Martin Bos quitte Kia Europe pour diriger Zero Motorcycles

Dominik Gruber nommé directeur des ventes de Porsche France

Dominik Gruber nommé directeur des ventes de Porsche France

Les Seat Ibiza et Arona passent (encore) par la case restylage

Les Seat Ibiza et Arona passent (encore) par la case restylage

Laisser un commentaire

cross-circle