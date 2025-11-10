Seat et Cupra renforcent leur état-major

Publié le 10 novembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Markus Haupt, le nouveau PDG de Seat et Cupra, étoffe sa garde rapprochée avec les nominations de Daniel Cortina à la stratégie mondiale et d’Arantxa Alonso à la direction de la qualité.

Daniel Cortina et Arantxa Alonso occupent de nouvelles fonctions au sein de Seat et Cupra. ©Seat/Cupra

Confirmé il y a quelques semaines à la tête des marques Seat et Cupra, Markus Haupt nomme deux fidèles du groupe à ses côtés. Daniel Cortina, jusque-là directeur de la stratégie, va dorénavant officier en tant que secrétaire général et directeur de la stratégie. Mission lui est assignée de préparer "l’entreprise à saisir les opportunités de croissance futures et à relever les défis à venir pour les deux marques", est-il précisé dans un communiqué. Sous sa direction, les fonctions de durabilité et de conformité environnementale seront regroupées en un seul rôle qualifié de stratégique. Daniel Cortina connaît la maison sur le bout des doigts pour y être entré en 1999. Il a notamment été chef de produit du segment A et directeur de la gestion de projet. À ce dernier poste, il a joué un rôle central dans le lancement des Cupra Formentor et Born. Cupra donne un aperçu de sa future Raval La seconde nomination est celle d’Arantxa Alonso en tant que directrice de la qualité, succédant ainsi à Daniel Cortina. Elle était dernièrement responsable de la marque Seat. Avant cela, elle fut responsable de la R&D sur les systèmes d’infodivertissement, cheffe de produit de la Seat Leon, responsable du marketing produit pour les voitures compactes Seat et Cupra, ou encore directrice du bureau de projet Cupra en Chine. "En tirant parti de l’expérience et de l’expertise approfondies de Daniel et d’Arantxa, nous continuerons à stimuler l’innovation, à renforcer nos processus et à proposer davantage de valeur ajoutée. Par-dessus tout, nous restons concentrés pour dépasser les attentes des consommateurs et assurer la satisfaction de nos clients", déclare Markus Haupt.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet