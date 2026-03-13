Le segment C, une valeur sûre en BtoB

Les best-sellers

Peugeot 308 : Avec 14 464 immatriculations recensées en 2025, la Peugeot 308 est de loin la meilleure vente du segment C sur le marché BtoB. Lancée en 2021 et restylée en fin d’année 2025, la deuxième génération de la berline compacte et de sa déclinaison break SW bénéficie d’une large gamme de motorisations, grâce à sa plateforme multiénergie.

La Peugeot 308 est ainsi d’abord proposée en version microhybride de 145 ch, dont le ticket d’entrée est fixé à 33 400 euros pour la berline et à 34 400 euros pour le break. La Lionne est également disponible avec une motorisation hybride rechargeable de 195 ch, dont l’autonomie électrique peut atteindre jusqu’à 85 km en cycle mixte WLTP.

Ses tarifs débutent à 42 400 euros (43 400 euros pour la SW). Enfin, l’offre 100 % électrique de 156 ch vient compléter la gamme et permet à l’e‑308 de parcourir jusqu’à 450 km entre deux recharges. La facture grimpe ici à 42 600 euros, aussi bien pour la berline que pour le break. Une version diesel de 130 ch fera également son retour en 2026.

Volkswagen Golf : En 2020, Volkswagen présente la huitième génération de sa Golf. Best‑seller de sa catégorie, la berline compacte bénéficiera d’un restylage de mi‑carrière quatre ans plus tard. Elle est désormais disponible en motorisation essence de 116 ch, à partir de 30 900 euros.

Pour s’offrir les services des versions sportives, il faudra débourser un minimum de 50 700 euros pour la GTI de 265 ch, 55 500 euros pour la GTI Clubsport de 300 ch et 58 900 euros pour la R de 333 ch. Hormis l’essence, la Golf existe aussi avec deux motorisations microhybrides de 116 et 150 ch, respectivement proposées à 36 400 et 43 300 euros.

Les offres diesel sont encore bien plébiscitées chez la berline compacte allemande et sont accessibles dès 37 800 euros pour la déclinaison de 116 ch et dès 42 000 euros pour celle de 150 ch. Enfin, l’hybride rechargeable démarre à 44 900 euros pour la version eHybrid de 204 ch qui offre jusqu’à 142 km d’autonomie en 100 % électrique. Pour la GTE (272 ch) facturée à partir de 54 400 euros, le rayon d’action électrique oscille entre 128 et 131 km.

Les nouveautés

Renault Megane E-Tech : Lancée en 2022, la Renault Megane E‑Tech bénéficiera d’un restylage au cours de l’année 2026. Malgré son ancienneté, la berline compacte 100 % électrique se vend toujours aussi bien chez les BtoB. Sa gamme a été simplifiée puisqu’elle est aujourd’hui disponible avec un moteur de 220 ch et une batterie NMC de 60 kWh, lui garantissant jusqu’à 468 km en cycle mixte WLTP.

Le ticket d’entrée est fixé à 39 500 euros et la facture grimpe à 43 000 euros pour la finition la plus haute. Selon nos informations, sa version restylée adoptera une batterie LFP de 65 kWh. Cette dernière lui permettra de voir son autonomie grimper à 500 km, mais surtout ses tarifs baisser par rapport à la version actuelle.

Cupra Born : Arrivée sur le marché français en 2022, la Cupra Born profitera également d’une mise à jour en 2026. Premier véhicule 100 % électrique de la marque espagnole, elle est aujourd’hui proposée dans une version d’entrée de gamme disposant de 204 ch et d’une autonomie annoncée de 428 km avec un accu de 59 kWh, affichée à 37 390 euros.

La Cupra Born de 230 ch accueille, quant à elle, une généreuse batterie de 77 kWh, lui permettant de pousser son rayon d’action à 550 km en cycle WLTP. Ici, le prix est de 39 990 euros. Une version sportive VZ de 325 ch est également vendue à partir de 46 520 euros.

Les outsiders

Kia EV4 : Lancée en fin d’année 2025, la Kia EV4 est le premier modèle électrique du constructeur sud‑coréen à être produit en Europe, précisément en Slovaquie, à Zilina. Elle peut donc bénéficier de l’écoscore. Cette berline 5 portes offre jusqu’à 625 km d’autonomie lorsqu’elle est équipée de la batterie de 81,4 kWh. Le rayon d’action tombe à 440 km avec l’accu de 58,3 kWh. Ses tarifs s’échelonnent de 38 290 à 46 990 euros.

Mercedes-Benz CLA : Lancée au deuxième semestre 2025, la troisième génération de la Mercedes-Benz CLA est d’abord proposée dans trois déclinaisons 100 % électriques, toutes éligibles à l’écoscore. L’offre démarre à 48 050 euros avec la version de 224 ch qui permet de parcourir un maximum de 541 km.

Grâce à une batterie de 85 kWh, la CLA 250+ développe quant à elle une puissance de 272 ch, pour une autonomie allant jusqu’à 792 km, selon la norme WLTP. Ici, la facture est relativement salée puisqu’elle débute à 53 450 euros pour culminer à 58 700 euros.

La troisième et dernière version électrique, la CLA 350 4Matic, jouit d’une puissance de 354 ch et d’un rayon d’action maximal de 771 km. Le ticket d’entrée est fixé à 62 700 euros. Mais depuis le début de l’année 2026, la Mercedes‑Benz CLA est aussi disponible en motorisations microhybrides de 156, 184 et 211 ch.

Les tarifs vont de 48 350 euros à 56 050 euros pour la plus puissante en transmission intégrale. Une déclinaison Shooting Brake de la CLA électrique est aussi commercialisée depuis peu, de 55 700 (272 ch) à 64 950 euros (354 ch).