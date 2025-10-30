Les Seat Ibiza et Arona passent (encore) par la case restylage

Le constructeur espagnol prolonge la durée de vie de son Ibiza et de son Arona avec un second restylage. Si aucun changement n’est à signaler au niveau des motorisations, plusieurs retouches esthétiques viennent rafraichir leur design. La citadine de Seat et son cousin SUV feront leur arrivée en France en janvier 2026.

Restylés en 2021, les Seat Ibiza et Arona s'offrent une nouvelle mise à jour en attendant leur nouvelle génération prévue pour 2028. ©Seat

En manque de nouveautés face au succès rencontré par sa marque sœur, Cupra, Seat offre un second restylage à deux de ses modèles les plus populaires : l’Ibiza et l’Arona.

Lancée en 1984, la citadine du constructeur espagnol s'est écoulée à plus de six millions d'exemplaires en cinq générations, tandis que son cousin SUV affiche 750 000 unités vendues depuis son lancement en 2017.

"Les Seat Ibiza et Arona sont de véritables success stories, deux modèles essentiels à notre gamme et à la croissance de la marque. Emblématiques de Seat, ils ont joué un rôle clé dans la promotion de la mobilité urbaine et ont ouverts de nouveaux horizons à nos clients pour qu'ils puissent se déplacer librement", a déclaré Markus Haupt, qui a récemment été confirmé à la tête de la marque.

Déjà restylés en 2021, les Seat Ibiza et Arona n’auront donc pas tout de suite droit à une nouvelle génération. Si les motorisations restent inchangées avec cette mise à jour, le constructeur espagnol a néanmoins apporté quelques modifications esthétiques, permettant ainsi aux deux modèles de rester dans la course, pour leur arrivée en France en 2026.

Design rafraichi

Sous le capot, les Seat Ibiza et Arona conservent donc les mêmes motorisations 100 % thermiques. L’offre débute toujours avec le moteur trois cylindres 1.0 MPI de 80 ch pour l’Ibiza, et se poursuit avec le moteur trois cylindres 1.0 TSI de 95 ou 115 ch pour les deux modèles. Enfin, le haut de la gamme propose un moteur quatre cylindres 1.5 TSI développant 150 ch.

Les changements de ce facelift se trouvent donc au niveau du look. D’abord à l’extérieur puisque la face avant accueille une nouvelle calandre hexagonale, de nouveaux projecteurs Full LED plus fins ainsi qu’un bouclier redessiné. À l’arrière, la Seat Ibiza bénéficie également d'un nouveau pare-chocs, tandis que le lettrage des deux modèles est désormais inscrit en aluminium foncé.

L’intérieur de l’Ibiza et de l’Arona restylés gagne en qualité perçue, grâce à des matériaux plus soignés. Côté équipements, les deux modèles gardent en revanche leur bloc compteur numérique de huit pouces ainsi que leur écran central de 8,25 pouces (ou 9,2 pouces en option).

"Grâce au restylage du design extérieur et aux améliorations apportées à l'habitacle, nous renforçons encore davantage leur valeur et leur attrait. Dans le même temps, nous préparons les deux modèles pour le futur, avec la conformité à la norme EU7 et l'arrivée de motorisations hybrides légères", précise Markus Haupt, patron de Seat.