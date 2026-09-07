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Ran Kahn promu au remarketing VO de Crédit Agricole PFM

Publié le 7 septembre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
L'aventure entamée en 2017 dans le groupe Crédit Agricole se poursuit pour Ran Kahn. Il a entamé le mois de septembre 2026 par une intronisation en tant que responsable du remarketing des véhicules d'occasion auprès de la division Crédit Agricole Personal Finance & Mobility.
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility Ran Kahn remarketing des voitures d'occasion
Ran Kahn passe au remarketing des voitures d'occasion pour Crédit Agricole Personal Finance & Mobility.©DR

Ran Kahn change de métier au sein du groupe Crédit Agricole. A compter de septembre 2026, il devient responsable du remarketing des véhicules d'occasion auprès de la division Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. Une nomination aux allures de promotion pour celui qui exerce au sein de la banque depuis 2017.

 

Comme il le mentionne lui-même, il va "contribuer au pilotage, au développement et à la structuration de cette activité stratégique" qu'est le remarketing des voitures d'occasion. D'autant plus importante que le groupe bancaire se place aux côtés de nouveaux constructeurs automobiles et devra progressivement assurer la remise sur le marché des véhicules arrivés en fin de contrat.

 

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Avant de prendre ses nouvelles fonctions, Ran Kahn occupait le fauteuil de responsable de l'innovation du digital et des projets pour CA Auto Bank, la filiale en charge des solutions de financement de CA Personal Finance & Mobility.

 

Par le passé, Ran Kahn a notamment été le responsable de Mazda Finance dans le cadre du partenariat qui unit le Crédit Agricole à la marque japonaise. Certains se souviendront que ce diplômé de droit financier s'est aussi vu confier le succès de la relation contractuelle avec Tesla entre 2020 et 2024.

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