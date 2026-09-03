Reconditionnement : Progicar Remarket trouve un premier débouché au Portugal

Progicar va exporter son logiciel de gestion des centres de reconditionnement de voitures d'occasion. La filiale du groupe Gemy a annoncé que sa solution Progicar Remarket équipera prochainement un site au Portugal. Jamais, l'éditeur n'avait concrétisé une telle opportunité en dehors des frontières hexagonales.

Plus précisément, ce contrat a été passé avec MCoutinho, distributeur et loueur automobile. Acteur important de la mobilité au Portugal avec 25 marques automobiles au portefeuille, il va ouvrir, en octobre 2026, un centre de reconditionnement à l'est de Lisbonne. Une structure appelée à recevoir quelque 10 000 voitures d'occasion par an.

"Nous avions acté, en fin d'année dernière, de mener des actions pour identifier des clients internationaux. Le groupe MCoutinho qui vient d'acquérir un bâtiment à réaménager, cherchait un partenaire pour piloter son centre de reconditionnement", a expliqué au Journal de l'Automobile Christophe Periault, le directeur commercial de Progicar.

Il s'est avéré qu'aucun éditeur au Portugal n'a développé cette compétence. Le logiciel Progicar Remarket pourrait donc séduire d'autres exploitants de sites de reconditionnement. "Notre logiciel étant au point pour le pays, nous allons tenter de percer", glisse le directeur commercial.

L'Espagne et le Royaume-Uni sur la liste

Ensuite, la société nantaise va mettre le cap sur d'autres pays européens. Jugés plus avancés dans la pratique, l'Espagne et le Royaume-Uni font figure de terrains de prospection particulièrement intéressants. Mais pour le moment, rien n'est entériné.

Pas plus qu'en France, où les projets d'ouverture de centres de reconditionnement ont pris du retard. Et Christophe Periault d'espérer "des concrétisations dans quelques mois, voire quelques semaines". Des décalages de calendrier qui ne remettent pas en question la trajectoire de Progicar, puisque les sites opérationnels continuent de monter en régime.

Autrement, la direction de la filiale du groupe Gemy envisage une diversification d'activité. Nulle question d'aller dans d'autres industries confrontées aux enjeux du reconditionnement. "Nous voulons rester dans le domaine de la mobilité, mais en variant notre approche", résume Christophe Periault sans vouloir s'étendre davantage pour le moment.