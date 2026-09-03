Menu
fermer
S'abonner
Services

Reconditionnement : Progicar Remarket trouve un premier débouché au Portugal

Publié le 3 septembre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Progicar, la filiale du groupe Gemy, vient de décrocher un premier contrat à l'international. Son logiciel Progicar Remarket va servir d'outil de supervision dans le centre de reconditionnement de voitures d'occasion que le groupe MCoutinho, concessionnaire majeur au Portugal, ouvrira en octobre 2026.
reconditionnement Mcoutinho
En France, Progicar Remarket équipe notamment les centres de reconditionnement des groupes Gemy et Vauban. ©JA

Progicar va exporter son logiciel de gestion des centres de reconditionnement de voitures d'occasion. La filiale du groupe Gemy a annoncé que sa solution Progicar Remarket équipera prochainement un site au Portugal. Jamais, l'éditeur n'avait concrétisé une telle opportunité en dehors des frontières hexagonales.

 

Plus précisément, ce contrat a été passé avec MCoutinho, distributeur et loueur automobile. Acteur important de la mobilité au Portugal avec 25 marques automobiles au portefeuille, il va ouvrir, en octobre 2026, un centre de reconditionnement à l'est de Lisbonne. Une structure appelée à recevoir quelque 10 000 voitures d'occasion par an.

 

"Nous avions acté, en fin d'année dernière, de mener des actions pour identifier des clients internationaux. Le groupe MCoutinho qui vient d'acquérir un bâtiment à réaménager, cherchait un partenaire pour piloter son centre de reconditionnement", a expliqué au Journal de l'Automobile Christophe Periault, le directeur commercial de Progicar.

 

Il s'est avéré qu'aucun éditeur au Portugal n'a développé cette compétence. Le logiciel Progicar Remarket pourrait donc séduire d'autres exploitants de sites de reconditionnement. "Notre logiciel étant au point pour le pays, nous allons tenter de percer", glisse le directeur commercial.

 

L'Espagne et le Royaume-Uni sur la liste

 

Ensuite, la société nantaise va mettre le cap sur d'autres pays européens. Jugés plus avancés dans la pratique, l'Espagne et le Royaume-Uni font figure de terrains de prospection particulièrement intéressants. Mais pour le moment, rien n'est entériné.

 

Pas plus qu'en France, où les projets d'ouverture de centres de reconditionnement ont pris du retard. Et Christophe Periault d'espérer "des concrétisations dans quelques mois, voire quelques semaines". Des décalages de calendrier qui ne remettent pas en question la trajectoire de Progicar, puisque les sites opérationnels continuent de monter en régime.

 

Stimcar se développe dans l'après-vente et le commerce VO

 

Autrement, la direction de la filiale du groupe Gemy envisage une diversification d'activité. Nulle question d'aller dans d'autres industries confrontées aux enjeux du reconditionnement. "Nous voulons rester dans le domaine de la mobilité, mais en variant notre approche", résume Christophe Periault sans vouloir s'étendre davantage pour le moment.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Arkea Financement & Services devient le partenaire du réseau VPN

Arkea Financement & Services devient le partenaire du réseau VPN

Top 100 : le podium 2025 sur le marché du véhicule d'occasion

Top 100 : le podium 2025 sur le marché du véhicule d'occasion

Financement automobile : la LOA dépasse le crédit dans l’occasion

Financement automobile : la LOA dépasse le crédit dans l’occasion

Marché de l'occasion : un mois d’août 2026 historiquement bas

Marché de l'occasion : un mois d’août 2026 historiquement bas

Autoviza se lie à Bib Batteries à l’heure des aides au VO électrique

Autoviza se lie à Bib Batteries à l’heure des aides au VO électrique

Le vrai visage des stocks VO : l'offre française ne remonte pas

Le vrai visage des stocks VO : l'offre française ne remonte pas

Laisser un commentaire

cross-circle