Le top 10 des distributeurs Citroën et DS Automobiles en France

Le recul se poursuit pour les principaux acteurs Citroën. En 2025, les dix premiers groupes de la marque aux chevrons ont commercialisé 46 372 véhicules neufs.

Ils ont ainsi représenté 38,1 % des ventes réalisées par le réseau privé. Par rapport aux 48 879 unités cumulées par le top 10 en 2024, le repli atteint 5,1 %, soit 2 507 véhicules de moins à périmètre constant.

Midi Auto prend les commandes

Avec 5 813 immatriculations, Midi Auto devient le premier distributeur privé de Citroën en France. Il devance Bernard, qui occupait la tête du classement en 2024. Ce dernier a écoulé 5 692 véhicules, contre 6 999 un an plus tôt, soit une chute de 18,7 %.

Sofida complète le podium avec 5 546 unités. Après avoir fortement progressé en 2024 grâce à la reprise des affaires de Sima Mariscal, le groupe enregistre cette fois un recul de 9,7 %.

Quatrième, Chopard totalise 5 216 Citroën, en baisse de 7,7 %. Il devance de peu Dubreuil, qui réalise la meilleure performance parmi les groupes pour lesquels une comparaison exacte est possible. Ses ventes augmentent de 9,2 %, passant de 4 733 à 5 169 véhicules.

Emil Frey recule au sixième rang

Autosphere (Emil Frey France) recule pour occuper la sixième position avec 4 524 unités. Pour mémoire, le groupe avait commercialisé un peu plus de 6 000 Citroën en 2024. La baisse des immatriculations est donc de 25,5 %. Autosphere enregistre donc la plus forte chute de ce classement.

Derrière lui, Gemy se classe septième avec 3 959 véhicules. JMJ Automobiles prend la huitième place avec 3 615 unités, devant Tressol-Chabrier, neuvième avec 3 566 immatriculations. Ce dernier enregistre une progression de 7,4 % de ses immatriculations.

CAR Avenue ferme ce classement avec 3 272 véhicules. Le groupe fait légèrement mieux qu’en 2024, année durant laquelle il avait écoulé 3 201 Citroën. Sa progression atteint ainsi 2,2 %.

Un réseau privé de 336 sites

En 2025, le réseau Citroën totalise 394 points de vente en France. Il repose principalement sur 336 implantations privées, réparties entre 237 sites primaires et 99 points relais. Le constructeur exploite de son côté 33 succursales, auxquelles s’ajoutent 25 points relais.

La marque s’appuie sur 68 investisseurs, Stellantis & You compris. Le réseau reste encore largement composé d’acteurs locaux : 22 opérateurs ne détiennent qu’un seul site. À l’autre extrémité, cinq groupes exploitent au moins dix adresses, témoignant de la concentration progressive de la distribution Citroën.

Le maillage après-vente demeure beaucoup plus large. La marque compte 1 795 points de service, dont 47 succursales, 247 sites privés primaires et 1 501 implantations privées secondaires. À cela s’ajoute un réseau de 1 415 agents.

Enfin, en 2025, la rentabilité a gagné 0,2 point par rapport à celle de 2024, mais elle est restée négative, puisqu'elle a été de -0,5 %.

Top 10 des distributeurs Citroën en France (2025)

Rang Groupe Volume 2025 Volume 2024 Évolution 1 MIDI AUTO 5 813 4 816 +20,7 % 2 BERNARD 5 692 6 999 -18,7 % 3 SOFIDA 5 546 6 139 -9,7 % 4 CHOPARD 5 216 5 651 -7,7 % 5 DUBREUIL 5 169 4 733 +9,2 % 6 AUTOSPHERE 4 524 6 074 -25,5 % 7 GEMY 3 959 4 293 -7,8 % 8 JMJ AUTOMOBILES 3 615 3 743 -3,4 % 9 TRESSOL-CHABRIER 3 566 3 320 +7,4 % 10 CAR AVENUE 3 272 3 201 +2,2 %

Source : Citroën

Un réseau DS Automobiles sans jus

Et chez DS Automobiles, c'est encore plus compliqué. La rentabilité a été fortement négative puisqu'elle a été de -2,8 %, contre -2,3 % un an plus tôt.

Le réseau est composé de 183 adresses détenues par 58 investisseurs, en incluant la filiale du constructeur qui représente à elle seule 32 succursales.

Les dix premiers distributeurs ont écoulé 41,4 % des immatriculations de la marque, qui a elle-même reculé de 20,8 % en 2025 pour couvrir seulement 0,9 % de part de marché.

Dans ce classement, on retrouve tout naturellement les mêmes acteurs que chez Citroën, dans un ordre néanmoins différent. À noter la présence du groupe Priod qui, lui, ne figure pas dans le classement de Citroën.

Top 10 des distributeurs DS Automobiles en France (2025)

Nom Volume 2025 1 CHOPARD 678 2 MIDI AUTO 593 3 BERNARD 469 4 PRIOD 410 5 DUBREUIL 403 6 GEMY 395 7 TRESSOL-CHABRIER 361 8 SOFIDA 351 9 JMJ AUTOMOBILES 339 10 AUTOSPHERE 333 Part dans les ventes totales (%) 41,4 %

Source : DS Automobiles