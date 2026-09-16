Vroomiz embarque ses 500 distributeurs de voitures d'occasion au sein de la FNA

Trois ans après un premier mouvement de rapprochement, Vroomiz et la Fédération nationale de l'automobile (FNA) font un pas de plus. Les deux parties ont annoncé, le 15 septembre 2026, la signature d'un partenariat de grande envergure. L'accord prévoit que les membres du réseau de distribution de voitures d'occasion deviennent adhérents de l'organisation professionnelle.

"Ce partenariat constitue une nouvelle étape structurante pour Vroomiz et ses membres. En rejoignant la FNA, nos professionnels pourront contribuer directement aux réflexions qui concernent leur activité et bénéficier d’une représentation renforcée sur les grands enjeux du véhicule d’occasion", a salué Jérémy Zimmermann, cofondateur et CEO de Vroomiz, dans un communiqué diffusé par la FNA.

Des webinaires trimestriels sur les enjeux du marché VO

Dès cet accord passé, le réseau Vroomiz a renforcé la fédération de quelque 500 nouveaux adhérents. La FNA élargit donc ainsi sa représentativité des entrepreneurs indépendants dans le secteur du véhicule d’occasion et consolide son rôle d’interlocuteur de référence pour la défense de la profession.

Il est question par la suite d'associer les membres du réseau Vroomiz aux travaux menés par la FNA. Le but étant de faire remonter les réalités du terrain, d’identifier les problématiques rencontrées par les entreprises et de construire des positions communes à soutenir auprès des pouvoirs publics.

Aussi, comme il est expliqué dans le communiqué, Vroomiz animera chaque trimestre un webinaire destiné aux adhérents de la FNA. Les thématiques seront définies conjointement afin de permettre à Vroomiz de partager son expertise et de mieux faire connaître les évolutions et les enjeux spécifiques au marché du véhicule d’occasion.

En mettant la priorité sur les TPE et les artisans indépendants, le syndicat toujours présidé par Robert Bassols avait affirmé en 2024 son ambition de compter 7 000 à 8 000 adhérents d'ici la fin de l'année 2027. L'arrivée de Vroomiz contribuera nettement à l'atteinte de cet objectif.