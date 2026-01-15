Représentativité syndicale : Mobilians reste majoritaire, l’U2M et la FNA progressent

Publié le 15 janvier 2026

Dans les services de l’automobile, la hiérarchie des syndicats patronaux reste inchangée mais les équilibres évoluent. La dernière mesure de représentativité enregistrée par le HCDS confirme le leadership de Mobilians et valide la montée en puissance de l’U2M et de la FNA.

La représentativité des différents syndicats patronaux dans la branche des services automobiles évolue très légèrement. ©JA/NG

L’arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans la branche des Services de l’Automobile, publié au Journal officiel en octobre 2025, révèle une évolution notable des rapports de force. Si Mobilians conserve une position largement dominante, son poids recule à 73,11 %, contre 79,21 % en 2021. En revanche, la représentativité patronale progresse pour les deux autres organisations reconnues. L’U2M (Union des métiers de la mobilité) atteint désormais 13,54 %, en hausse par rapport aux 11,07 % précédents. La FNA (Fédération nationale de l’automobile) enregistre également une progression significative, avec une part portée à 13,35 %, contre 9,72 % lors de la précédente mesure. Équilibre maintenu Ces résultats, établis à partir des données transmises au Haut Conseil du dialogue social (HCDS), confirment l’hégémonie de Mobilians au sein de la branche des Services de l’Automobile, malgré un léger repli qui le fait passer sous le seuil symbolique des trois quarts. L’U2M, qui regroupe la FFC (carrossiers et services), le Syndicat du pneu et l’Unidec (auto-écoles), consolide sa deuxième place, tandis que la FNA reste solidement installée en troisième position. La répartition des voix au sein du collège employeur repose sur plusieurs critères définis par la réglementation : le nombre d’entreprises représentées, leurs effectifs salariés, le caractère généraliste ou spécialisé des organisations, ainsi que leur implantation territoriale et leur participation aux instances de la branche professionnelle. Cette reconnaissance de la représentativité des organisations patronales permet aux syndicats concernés de participer aux négociations de la convention collective des Services de l’Automobile. Elle leur ouvre également un accès privilégié aux pouvoirs publics pour porter les enjeux économiques, sociaux et réglementaires de la filière.

